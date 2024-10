Chieti, L’assessore Stella su boccone avvelenato: il referto dell’Istituto Zooprofilattico non lo esclude

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 30 ottobre 2024 – “L’Istituto Zooprofilattico non esclude che nella polpetta rinvenuta una settimana fa sul marciapiede di Viale Benedetto Croce, all’altezza del civico 278, sia un’esca avvelenata – A fronte di tale risultanza, non si esclude che ci siano sostanze nocive all’interno del boccone rinvenuto e segnalato da un passante – si apprende dalla nota stampa. Attendiamo le risultanze definitive nei prossimi giorni – Nel frattempo il Comune ha predisposto una visita ispettiva sulla zona per vedere se c’è presenza di altre esche”, avvisa l’assessore alla Tutela del mondo animale Fabio Stella – viene evidenziato sul sito web. “Nel tratto di viale Benedetto Croce metteremo anche dei cartelli per richiedere la massima premura da parte della cittadinanza – avvisa l’assessore – , sia di quanti hanno animali di affezione, nonché di chi ha bambini che potrebbero venire in contatto con i bocconi e si avviserà che è stata rinvenuta un’esca per fare in modo che sia i proprietari dei cani siano attenti, nonché i genitori, perché i bambini potrebbero toccarle con le mani – Indispensabile prestare la massima attenzione perché il boccone era facilmente alla portata dei cani che transitano in una zona molto frequentata e dove a giugno erano già state rinvenute esche frantumate contenenti veleno per topi, a 50 metri di distanza dal luogo della polpetta – Quindi si concretizza il sospetto che ci sia la mano di qualcuno che vuole uccidere animali innocenti in questo modo atroce – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come Amministrazione faremo di tutto per evitare che altri episodi avvengano e resteremo a disposizione della cittadinanza per ulteriori segnalazioni sul tema”.

