Chieti, Le municipalizzate aderiscono al progetto Farmacia dei Servizi per dare prestazioni gratuiti all’utenza

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 2 ottobre 2024 – Le tre farmacie comunali aderiscono al progetto “Farmacia dei servizi” che consentirà la fruibilità di particolari attività per l’utenza, possibili alla Farmacia 1 di via Generale Spatocco 18/22; la Farmacia 2 di via Casoli 10 a Chieti Scalo e alla Farmacia 3 del piazzale Tricalle dove sono in somministrazione anche i vaccini anti influenzali – precisa il comunicato. “Le nostre farmacie comunali aprono le porte a una sperimentazione a vantaggio dell’utenza con il progetto “Farmacia dei servizi” che porterà prestazioni gratuite per la cittadinanza – annunciano il sindaco Diego Ferrara con il presidente del Cda di Chieti Solidale Pierluigi Balietti – . Vogliamo che questi presidi sanitari siano sempre più un riferimento per la città, questo sarà possibile grazie ai servizi previsti dal progetto che prevede l’erogazione di prestazioni gratuite fino a esaurimento degli esami previsti dalla sperimentazione, relative a ECG, holter pressorio, holter cardiaco gratuiti con ricetta medica (non DEMA). Sarà inoltre possibile effettuare lo screening colon retto, nonché il monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica per pazienti affetti da BPCO. Importante il lavoro di crescita del ruolo delle nostre farmacie con Chieti Solidale, che ha completato il processo di certificazione dei servizi erogati dalle municipalizzate ottenendo anche la Certificazione ISO 9001. Gli screening consentiti dalla sperimentazione sono un’ulteriore tappa del percorso di qualità del servizio erogato ai cittadini, portato avanti nell’ottica di un miglioramento continuo, confermando la vocazione delle farmacie comunali quale punto di riferimento sanitario per la collettività. È una visione importante e condivisa che porterà al varo di questi e nuovi servizi di cui l’utenza potrà fruire in aggiunta a quelle già possibili: dal servizio Cup alla prevenzione per ipertensione, diabete, supporto alimentazione e molto altro – Il prossimo obiettivo che ci siamo prefissati è la progressiva estensione della certificazione a tutti i servizi erogati”.

