Chieti, Maggioranza sul bilancio: “Un risultato importantissimo per la città. Compatti sugli obiettivi di mandato, la linea è condivisa con i tavoli politici”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 30 dicembre 2024 – Nella mattinata di oggi si è svolta la conferenza stampa dei consiglieri di maggioranza sul bilancio e sugli obiettivi di mandato – aggiunge testualmente l’articolo online. Erano presenti i consiglieri: Silvia Di pasquale, Barbara Di Roberto, Edoardo Raimondi, Luca Amicone, Alberto Chiavaroli, Valerio Giannini, Silvio Di Primio, Aldo Grifone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alla conferenza hanno preso parte anche il sindaco Diego Ferrara, il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, l’assessora al Bilancio Tiziana Della Penna, gli assessori: Paolo De Cesare, Chiara Zappalorto, Fabio Stella, Massimo Cassarino, Alberta Giannini – “Il passo compiuto in Consiglio ci consente un importante riallineamento alle scadenze del Ministero – ha esordito l’assessora al Bilancio Tiziana Della Penna – . Quello approvato è un bilancio che contiene un’annualità conclusa, cosa inevitabile perché dovevamo aspettare gli esiti dell’ipotesi di bilancio del Ministero per procedere e il Viminale ci ha riconosciuto valido il percorso di risanamento a cui diamo continuità con il bilancio 2024/26. Questo documento ci consente di traghettare al previsionale 2025/27, che contiene un’annualità del tutto nuova – viene evidenziato sul sito web. Abbiamo licenziato un bilancio tipico di un Ente in dissesto, con la massima attenzione alle spese e altrettanto alle entrate, ma il previsionale sarà un bilancio che ci consentirà di poter iniziare con le assunzioni nel rispetto dei limiti di legge, cosa importantissima per il Comune di Chieti pesantemente sotto organico – recita il testo pubblicato online. Nel capitolo abbiamo 350.000 euro per l’assunzione dei contratti a tempo indeterminato per il 2025/26. Sulle opere pubbliche nel bilancio ci sono ben 44.600.000 euro per proseguire le opere del PNRR; sono 22 i milioni per il 2025 e 14 per il 2026, anno che estingue il PNRR. Il bilancio è anche incentrato sul sociale, perché destina 9 milioni di euro alle famiglie e ai soggetti fragili – aggiunge la nota pubblicata. È un bilancio essenziale per procedere sul percorso del risanamento, ed è importante che il cammino svolto fin qui non sia stato interrotto, perché è una via per il bene della città”. “Quello licenziato in Consiglio è un atto importante, che arriva alla fine dei quattro anni di governo, in cui l’Amministrazione ha dovuto sopportare l’insopportabile – esordisce la consigliera Silvia Di Pasquale – . Importante perché può esprimere il potenziale della città e che ci traghetta verso una condizione di normalità. Venerdì Chieti ha potuto fare un passo avanti verso il compimento di tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati una volta al governo della città. Per arrivarci è necessario l’apporto di tutti, dobbiamo lavorare al risanamento della città e tutti gli obiettivi da centrare sono i nostri obiettivi – precisa la nota online. Grazie ai dipendenti che attraverso le indicazioni da noi date, con il loro lavoro hanno consentito di portare a casa un bilancio essenziale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Arrivi un sincero in bocca al lupo a tutti, all’Amministrazione che rispetto e di cui sono parte, ai colleghi con i quali ci rimboccheremo le maniche perché il lavoro da fare è tanto e prioritario su ogni logica”. “Il rilancio dell’azione amministrativa ha avuto come motore il ricompattamento di forze politiche di maggioranza, che, di fronte a una situazione straordinaria qual è quella che abbiamo dovuto affrontare in questi anni – aggiunge Edoardo Raimondi, presidente della Commissione Bilancio – ha fissato come prioritari, oltre al metodo della condivisione nelle scelte, gli obiettivi da perseguire a seguito del lavoro iniziato – riporta testualmente l’articolo online. Tutti coloro che vorranno darci una mano potranno farlo, le prescrizioni ministeriali, i tempi e i cantieri delle opere, la condizione delle fasce più deboli e il dissesto economico, di fronte alla possibilità di un commissariamento, hanno imposto di far prevalere l’interesse generale, di fronte a situazione di parte o particolaristiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa è la priorità di tutti coloro che hanno sostenuto questo bilancio – riporta testualmente l’articolo online. Il bene collettivo è quello che ha animato la nostra compattezza e come membro della maggioranza e presidente della Commissione bilancio, ho cercato di condividere i tempi di questo percorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Un lavoro per la città he servirà a risanare Chieti e a farla ripartire”. “Si tratta di un passaggio importante, che è intermedio, perché ci avvicina a una normalità, intesa come risanamento che raggiungeremo quando l’iter degli adempimenti sarà concluso e quando si tratterà, e speriamo di farlo a breve, di approvare per la prima volta un bilancio previsionale che ci metterà al passo e ci darà la possibilità, di portare a compimento una serie di misure che fanno parte del programma di mandato nell’ultimo anno di consiliatura – si legge sul sito web ufficiale. Ci dovremo arrivare nella maniera più compatta, senza fughe in avanti o distinguo di sorta – È un passaggio da costruire, perché il bilancio 2025/27 è quello che ci permetterà di dare risposte che finora era impossibile dare con tutti i cataclismi che questa Amministrazione ha dovuto gestire: dal dissesto finanziario a quello idrogeologico e altre emergenze che abbiamo dovuto rincorrere, L’obiettivo è arrivare a mettere in campo delle misure per la città, che l’Esecutivo dovrà portare avanti”. “Questa Amministrazione ha dovuto camminare su un campo minato e ci sono state tensioni, ma è un fatto che i 16 consiglieri che hanno votato il bilancio si sono uniti e hanno votato sui temi – rimarca Valerio Giannini – . È successo convintamente e in modo corale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chi aveva teso la mano, invece, ha votato contro e non ha nemmeno argomentato il voto, spiegando alla città il perché di questo no, avendo, molti di questi, votato a favore degli atti propedeutici”. “L’augurio è che il 2025 sia un Buon anno per tutti – chiude ilo consigliere Alberto Chiavaroli – . Noi della lista Ferrara ci rimettiamo nelle mani del sindaco, saprà lui cosa dire e fare e lo accetteremo, è questa la migliore risposta alle dicerie che si rincorrono di questi tempi”. “Come presidente del Consiglio comunale ringrazio i dipendenti che hanno lavorato per fare atterrare sulla città tanti benefici – ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo – , un lavoro sotterraneo ma fondamentale in un comune che si trova in una condizione così importante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Riuscire in questi obiettivi è merito del lavoro di tanti, in primis dei consiglieri comunali che certifica la continuità con il lavoro amministrativo dei dipendenti dell’Ente, nonché il dovere dell’esecutivo verso la città. Dal 2025 ci aspettiamo molto, in primis il fatto che come coalizione dobbiamo spronare tutti affinché possiamo dare il 120 per cento a Chieti – precisa il comunicato. Questa consapevolezza sicuramente appartiene a tutti i consiglieri, sia quelli che gridano, sia a chi lavora in silenzio – Il confronto è sempre utile a mettere a fuoco i problemi, la condivisione è necessaria, perché l’ipotesi di un uomo solo al comando non è una garanzia del percorso che dobbiamo fare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il dialogo, anche così aperto fra forze di governo, è comunque espressione di democrazia – Ringrazio i colleghi consiglieri, che finora non hanno avuto la possibilità di incidere come volevano, a causa delle emergenze trovate, ma stanno portando avanti un obiettivo: riconoscere il bene della città. Lo strumento dell’astensione non è piegarsi alla maggioranza, ma può essere un’azione per la città, pur non condividendone l’utilizzo – Gli atti prodotti sono per la città, le battaglie fatte quando eravamo minoranza ci hanno insegnato che i documenti si cambiano in meglio con gli emendamenti, cosa non avvenuta in questo bilancio, visto che questo bilancio ha avuto solo tre emendamenti, tutti quanti fatti dalla maggioranza – si legge sul sito web ufficiale. Chi vuole lavorare per la città può fare proposte attuabili, dare indicazioni e farlo con serietà perché si verifichino: è troppo facile fare opposizione chiedendo di tappare tutte le buche del territorio, o regalare terreni a chi vuole creare nuove attività, tutti sono d’accordo a proposte simili, ma la Pubblica amministrazione ha regole che vanno rispettate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ci sono gruppi che non hanno fatto alcune rivendicazioni per andare avanti, ma sono operativi per la città ed è questa la reale fotografia che c’è in Consiglio”. “Voglio ringraziare tutti i consiglieri, l’approvazione è stata un momento emotivamente esaltante per tutte le ragioni dette – la conclusione al sindaco Diego Ferrara – . Grazie per aver consentito di superare questo ennesimo gradino che ci avvicina all’approvazione del bilancio riequilibrato – Sono convinto che la città meriti stabilità amministrativa e un vero rilancio a tutti i livelli – Da troppo tempo i cittadini aspettano un nuovo clima, fatto di soddisfazione rispetto ai servizi erogati dal Comune, una maggiore stabilità economica e maggiore sicurezza rispetto pure ai fenomeni di microcriminalità. Quello che è stato fatto finora non è stato prodotto senza fatica, magari anche errori, però sappiamo che il dialogo anima anche le famiglie più affiatate e in politica sicuramente produce confronto e crescita – viene evidenziato sul sito web. In questo lasso di tempo che ci separa dalla fine della legislatura le decisioni saranno prese in tavoli politici dove si costruisce l’unanimità e dove non mancherà mai il confronto – Questa Amministrazione non sarà mai chiusa, chiunque voglia apportare idee, progetti a beneficio della città è benvenuto, con i modi e con le più opportune forme, che sono importanti come la sostanza delle cose quando si parla di bene comune”.

