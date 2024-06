Chieti, Memorial Dino Di Michelangelo, al via la quinta edizione.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 19 giugno 2024 – L’appuntamento del quinto Memorial dedicato a Dino Di Michelangelo, il poliziotto teatino scomparso a seguito della tragedia di Rigopiano, quest’anno sarà al campo di Sant’Anna, sabato 22 giugno alle ore 17.30 con l’amichevole fra la squadra storica del Sacro Cuore e quella del Resto di Chieti – precisa il comunicato. Stamane la presentazione con il sindaco Diego Ferrara, l’assessore allo Sport Manuel Pantalone, il fratello Alessandro e il nipote Francesco, con loro il promotore e sostenitori della manifestazione Gianluca Orsini e Pierluigi Tacconelli – precisa il comunicato. “Questo evento indica in modo inequivocabile lo spirito di appartenenza a una comunità – così il sindaco Diego Ferrara – . Chieti riconosce i suoi elementi migliori attraverso un ricordo perenne che si accresce e avvalora ogni anno – L’entusiasmo che circonda il memorial significa che non è solo un anniversario, ma l’esigenza di ricordare materialmente questo concittadino scomparso tragicamente e troppo presto – riporta testualmente l’articolo online. Dino sarà sempre presente alla commemorazione ufficiale, perché nel nostro ricordo è come se non fosse mai scomparso – L’immane tragedia che ha posto fine alla vita di Dino e di sua moglie, associata alla scomparsa anche del padre, Francesco Di Michelangelo, a distanza di tempo hanno toccato in modo forte una famiglia, ma anche questa istituzione che sarà sempre presente per ricordare lui e quello che è stato”. “Siamo emozionati da un evento che nasce per continuare la passione e il ricordo di Dino Di Michelangelo – aggiunge l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . L’appuntamento del quinto Memorial dedicato a Dino Di Michelangelo, approda stavolta al campo di Sant’Anna, frequentato da lui da giovane e oggi in via di riqualificazione, abbiamo avuto circa 700mila euro di fondi dal Dipartimento sport della Presidenza del Consiglio per interventi che stanno per partire e siamo lieti di restituire l’evento a quel luogo – riporta testualmente l’articolo online. Si giocherà sabato, dopo aver celebrato il ricordo della passione di Dino, condivisa con la famiglia e i tanti amici del quartiere “Vogliamo ricordare Dino e far capire cosa lui continua ad alimentare, attraverso amici che lo hanno amato e lo amano – aggiunge il fratello Alessandro Di Michelangelo – La partita e la giornata che gravita intorno non è un momento di dolore, ma è una specie di rinascita, perché lo rivedremo, mentre i suoi amici giocheranno – recita il testo pubblicato online. Ringraziamo l’Amministrazione che nonostante i problemi che sta vivendo per via del dissesto ci sta vicino e ha dato spazio all’evento – Questo memorial ci riempie di gioia, sarà una giornata che ci farà battere il cuore, perché vedere i nostri figli giocare per lui, significa che Dino ha seminato bene – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio i promotori dell’evento, ricordo bene quando, appena successa la tragedia, con tutti gli amici del quartiere Sacro Cuore, ci siamo riuniti per condividere il dolore e la presenza – si apprende dal portale web ufficiale. Da quel giorno siamo diventati davvero fratelli, come erano loro due, legati da sempre”. “Siamo già al quinto memorial, gli anni sono passati e la memoria collettiva di Dino cresce nella città – Gianluca Orsini, organizzatore – . Ringraziamo l’Amministrazione per la collaborazione dedicata all’evento – Si tratta di una sfida di calcio fra amici e la giornata parte alle 8.30 con la celebrazione di una messa in suo onore nella nostra chiesa di Sant’Antonio Abate, da lì ci sposteremo al monumento voluto per ricordarlo e poi al cimitero per salutarlo e a seguire sarà replicato anche il passaggio al ristorante Fattoria Di Renzo, dove si passava con Dino quando giocavamo con la squadra del Virtus Dangiò Sacro Cuore – si apprende dalla nota stampa. Un tempo andavamo all’hotel Dangiò per fare il ritiro prima della partita, non essendoci più l’hotel, restiamo comunque in zona al Sacro Cuore, il nostro quartiere – La conclusione della giornata sarà la partita al campo di Sant’Anna alle 17.30”.

