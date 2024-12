Chieti, Mercato del venerdì, riorganizzazione del comparto alimentare

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 11 dicembre 2024 – Riorganizzazione in corso per il mercato settimanale del venerdì. Predisposta un’ordinanza che ricolloca, in via temporanea attraverso una nuova procedura di assegnazione, in Piazzetta Ramelli e via Guido Costanzi (area antistante ingresso ex ospedale militare), i posteggi riservati a vendita e somministrazione di generi alimentari – aggiunge la nota pubblicata. Domani la riassegnazione degli stalli nella riunione che si terrà alle 15 negli uffici di viale Amendola – si apprende dal portale web ufficiale. “Stiamo procedendo a una riorganizzazione degli stalli alimentari del mercato del venerdì. Con l’ordinanza firmata nei giorni scorsi, provvediamo a una dislocazione condivisa con gli operatori, al fine di dare una maggiore visibilità al comparto – spiega l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – . La nuova collocazione dei posteggi è temporanea, si è deciso per Piazzetta Ramelli per assicurare una maggiore accessibilità anche al pubblico, oltre che agli ambulanti dove saranno ricollocati i posteggi n. 57,58, 59 e 60; nell’area antistante l’ingresso dell’ex ospedale militare di via Guido Costanzi andranno invece i posteggi n. 53, 54, 55 e 56. Domani pomeriggio procederemo alla riassegnazione in base ai singoli operatori e per ordine di anzianità, come da graduatoria – Le nuove regole entreranno in vigore dal primo venerdì utile del 2025 e fino a tutto dicembre venturo”.

