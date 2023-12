Chieti-Notaresco 1-2: il tabellino della partita

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Chieti Calcio attraverso il proprio portale web:

Il Chieti cade allo Stadio Angelini contro il Notaresco – Apre la contesa Belloni, Fall rimette tutto in equilibrio poi ci pensa Marrancone a regalare alla squadra di Bruno i 3 punti – precisa il comunicato. Il tabellino del match: CHIETI: Antignani, Spinelli, Postiglione, Forgione, Masawoud (dal 77′ Mancini), Gatto A. (dal 46′ Marino)., Gatto V. (dal 46′ Bartoli), D’Ancora (dal 46′ Mercuri), Laziz (dal 62′ Di Sabatino), Fall, Salvatore A disposizione: Bux, Ardemagni, Romagno, Mazzei, All. Pizii NOTARESCO: Curtosi, Pulsoni, Pietrantonio, Di Bartolo (dal 89′ Antezza), Casella, Ferri (dal 75′ Formiconi), Marrancone, Tringali, Belloni (dal 89′ Carnevali), Bonfiglio (dal 70′ Forcini), Scipioni (dal 51′ Saccomanni) A disposizione: Barzanti, Campestre, Cotugno, Zugaro All. Bruno Marcatori: 16′ Belloni (Notaresco), 54′ Fall (Chieti), 78′ Marrancone (Notaresco)Arbitro: Daniele Aronne (Roma 1)Assistenti: Giovanni Di Meglio (Napoli), Davide Eliso (Castellammare di Stabia)Ammonizioni: Postiglione, Mercuri, Salvatore (Chieti) | Bonfiglio, Ferri, Di Bartolo, Casella (Notaresco)Espulsioni: Recuperi: 2′ pt, 5′ st

