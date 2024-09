Chieti, Notte Gialla 2024. Pronta la kermesse a Piazzale Marconi.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 13 settembre 2024 – Evento clou per la quarta edizione della Notte Gialla che domani accenderà le principali vie di accesso e piazze di Chieti Scalo, come da tradizione – si apprende dalla nota stampa. Gran finale con il concerto di Petit e Paola e Chiara a Piazzale Marconi, ma tanti sono gli altri appuntamenti che dalle 21 in poi prenderanno vita all’interno della maxi isola pedonale di 10 km predisposta per l’occasione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Leggi l’ordinanza per la mobilità: clicca qui e leggi l’ordinanza N.B. per conoscere dove sarà spostata la fermata di Piazzale Marconi dei bus per Roma si consiglia di rivolgersi alla compagnia di riferimento – riporta testualmente l’articolo online. “Invitiamo tutti a partecipare a quella che sarà una grande festa istituita dalla nostra Amministrazione per dare respiro e visibilità alla parte commerciale della nostra città – così il vicesindaco e assessore alla cultura ed eventi Paolo De Cesare – . Si tratta di un evento cresciuto in questi anni, nato dalla grande sinergia con il tessuto culturale e commerciale del territorio, divenuto attrattivo anche per imprenditori che hanno deciso di puntare su Chieti, perché avesse un intrattenimento di qualità per fare da riferimento a tutto il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ringraziamo a tale scopo sia la Virgo Milano, che è stata una leva importante per Chieti, grazie all’evento organizzato a Brecciarola, che ha portato in città stelle dello spettacolo, della televisione, della musica, facendo divertire migliaia di persone e che farà lo stesso con gli artisti di domani sera a Chieti Scalo – Ringrazio anche la Toto Holding che è stata un prezioso supporto per gli eventi estivi così come la Walter Tosto e Megalò che ci hanno sostenuto – Sarà uno spettacolo veramente da non perdere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sul palco di piazzale Marconi ci sarà il “Virgo beauty on stage” con la conduzione di Jessica Brugali di RTL e Lorenzo Marchetti di Virgo, dove attraverso la sinergia con il Comune saranno presenti diversi artisti locali e nazionali – precisa la nota online. Gli ospiti più attesi ed annunciati saranno Petit e Paola e Chiara poi si andrà avanti con il dj set di Giusva – si apprende dal portale web ufficiale. Paola e Chiara sono una garanzia di divertimento, fra le altre cose le due artiste celebreranno inoltre uno speciale ritorno nella città d’origine del papà Guido Iezzi, anche per questo il loro concerto è molto atteso – Le due artiste sono fra le più seguite e con la propria esibizione faranno sicuramente ballare più generazioni – aggiunge la nota pubblicata. Il palco di piazzale Marconi si accenderà con Petit, un artista molto seguito dai giovanissimi per il suo stile che mette insieme tendenze musicali molto attrattive per i giovanissimi e per la sua storia, che lo ha visto sbocciare dalla fucina di talenti di Maria De Filippi con Amici – precisa il comunicato. Una grande area pedonale, 10 km di strade chiuse, intrattenimenti, musica, shopping, street food e tanto altro – aggiunge testualmente l’articolo online. Abbiamo lavorato come sempre in sinergia stretta fra gli assessorati a Commercio e Cultura per dare anche a questa Notte Gialla un orizzonte bello e attrattivo per la città. Eventi come da programma e intrattenimenti musicali diffusi all’interno del perimetro della Notte, con la possibilità per gli esercenti di poter esporre la propria merce all’esterno delle attività e ai pubblici esercizi e di somministrare all’esterno e, previa comunicazione, di poter fare piccoli intrattenimenti musicali – Notte Gialla esibizioni su vari punti della città a partire dalle 21:00 A partire dalle 23:00 “Virgo Beauty on Stage” con i live di Petit, Paola e Chiara, Djset Giusva e animazione del Pride Village Virgo in Piazzale Marconi Domenica 15/9 Celebrazioni religiose in onore del SS Crocifisso con Solenne Processione accompagnata esibizione della Banda di Casoli a partire dalle 18:00 Spettacolo teatrale di improvvisazione dal titolo “Ricercati” di Sergio Di Pasquale a cura della compagnia “Gruppo Arte del Teatro” ore 21:00 Piazzale Marconi

