Chieti, Notte gialla dello sport, domani l’iniziativa.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 12 settembre 2024 – Pronta ad accogliere la prima e attesa Notte Gialla dello Sport di Chieti Scalo, un’iniziativa voluta dal Comune di Chieti, Assessorato allo Sport e dal Coni Chieti per promuovere l’attenzione per l’attività fisica, la salute e la partecipazione collettiva – viene evidenziato sul sito web. Saranno presenti numerose associazioni sportive locali, che animeranno la serata con dimostrazioni, sfide amichevoli e workshop per avvicinare i cittadini allo sport in un’atmosfera di festa e condivisione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento prenderà vita dalle ore 18.30 in un’ampia isola pedonale compresa fra la Colonnetta fino all’angolo con Via Palizzi, Via Avezzano, Via Scaraviglia e Via De Virgilis oltre a Piazza Carafa dove sono presenti le giostre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le strade citate chiuderanno dalle 17 alle 23 come da ordinanza consultabile al seguente link: clicca qui e leggi l’ordinanza “Al via un evento imperdibile per tutti gli appassionati di sport e non solo – cosi l’assessore comunale allo sport Manuel Pantalone – . Chieti Scalo si trasformerà in una grande ribalte per tante attività sportive aperte a tutte le età, offrendo ai partecipanti la possibilità di scoprire, provare e divertirsi con numerose discipline, dagli sport tradizionali alle novità più recenti – Un’occasione straordinaria anche per il nostro tessuto economico che potrà quest’anno beneficiare di una due giorni di isola pedonale che saprà assicurare benefici a tutto il comparto – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra i luoghi clou dell’evento, segnaliamo che via de Virgilis e via Scaraviglia offriranno una varietà di esperienze uniche per i partecipanti – In queste due vie, sarà possibile praticare e assistere a esibizioni di pugilato, siler dance, basket, pallavolo e persino il burraco, per accontentare anche i più appassionati di giochi di carte – Inoltre sulla Colonetta, saranno protagoniste altre importanti discipline: freccette, tennis, atletica, calcio, pallamano, ciclismo e scherma – si legge sul sito web ufficiale. A sottolineare l’importanza dell’inclusione nello sport, sarà presente anche un simulatore di guida per disabili, per sensibilizzare i partecipanti sul tema dell’accessibilità nello sport e dimostrare che lo sport è un diritto e un’opportunità per tutti che abbatte ogni barriera – si apprende dal portale web ufficiale. Un’altra novità di questa edizione sarà anche la Piscina Comunale, in gestione alla ESA Life, che si tingerà di giallo per l’occasione – La piscina metterà a disposizione corsi gratuiti e offrirà dimostrazioni di quella che è la sua attività quotidiana, mostrando l’ampia gamma di attività acquatiche e promuovendo lo sport in acqua come forma di benessere e inclusione”. Fra le tante attività, dalle 22:00, a Piazzale Marconi, avrà luogo il Gran Galà dello Sport, un evento speciale dedicato alle premiazioni di atleti e società che si sono contraddistinti nella passata stagione sportiva – si apprende dal portale web ufficiale. Sarà un momento di grande emozione, in cui la comunità potrà celebrare i successi e i traguardi raggiunti dai protagonisti dello sport locale – L’evento vedrà la partecipazione di oltre 600 tesserati e la presenza di migliaia di persone, con un’importante rappresentanza di settori giovanili delle società cittadine, il tutto arricchito dal coinvolgimento delle Federazioni sportive – “Questo importante appuntamento è, grazie all’operosità e all’abnegazione del Presidente Massimiliano Milozzi, che ringraziamo sinceramente – continua l’assessore Pantalone – un ringraziamento particolare va anche al Direttore artistico Emanuele La Plebe e al nostro Vice Sindaco Paolo De Cesare, per il loro prezioso contributo alla realizzazione di questa serata – si legge sul sito web ufficiale. La Notte Gialla rappresenta un’occasione unica per vivere lo sport in modo divertente, inclusivo e aggregante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il nostro obiettivo è creare un evento che coinvolga tutta la comunità, dai più giovani ai meno giovani, e che promuova uno stile di vita sano e attivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Invitiamo tutti a partecipare numerosi e a trascorrere una serata speciale all’insegna dello sport e della socialità”.

