Chieti, Notte gialla dello sport il 13 settembre a Piazzale Marconi.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 28 agosto 2024 – Scalda i motori la prima Notte Gialla dello Sport a Chieti Scalo che si terrà in apertura degli eventi scalini il 13 settembre – si apprende dalla nota stampa. Stamane la conferenza stampa di presentazione con il vicesindaco Paolo De Cesare, l’assessore allo Sport Manuel Pantalone, il responsabile del Coni Chieti Massimiliano Milozzi, Emanuele La Plebe, collaboratore per l’organizzazione degli eventi scalini – aggiunge la nota pubblicata. “Ci aspettiamo migliaia di persone, tantissime sono le Asd che hanno risposto entusiasticamente a questa iniziativa come anteprima importante della Notte Gialla – così l’assessore Manuel Pantalone – evento che raddoppia in termini sia di spazi, sia di tempi, perché sarà replicata l’indomani per la chiusura degli eventi scalini – precisa la nota online. Sarà un contenitore bello e animato, per fare sport e per assistere alle tante esibizioni lungo l’ampio perimetro dell’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. Riproporremo il modello che ha già funzionato per la città nell’edizione di luglio nel centro storico – Il 13 chiuderemo dalle 17 alle 24 e il 14 dalle 17 alle 3 di notte – Sulla Colonnetta, poi, ci sarà anche un tir speciale, che unisce sport e sociale, organizzato con l’Aci per testare simulatori di guida per disabili, perché la disciplina sportiva sia il miglior veicolo di inclusione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Voglio ringraziare tutti i motori di questo evento, nonché la Polizia Locale, per il ruolo di controllo e condivisione dell’evento – riporta testualmente l’articolo online. Per quanto riguarda il commercio, stiamo redigendo un’ordinanza per consentire la zona antistante la propria attività per i due giorni senza il pagamento del canone unico, in modo che possano organizzare anche eventi propri”. “Questa notte arricchisce in modo importante il nostro programma degli eventi scalini – dice il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare – . Con un programma ricco e inclusivo vogliamo rendere partecipe tutta la città, a partire dalla parte bassa e portare gente dal territorio, coinvolgendo il tessuto sportivo della città. Sarà una grande occasione per la città, per le attività commerciali ed economiche per vivere sere speciali e anche per celebrare la festa del Santissimo Crocifisso – aggiunge testualmente l’articolo online. Presenteremo a giorni l’intero calendario della Notte Gialla, festa che abbiamo fortemente voluto appena insediati e che avrà come evento clou l’esibizione di Paola e Chiara, per la prima volta a Chieti Scalo il 14 settembre – si apprende dalla nota stampa. Voglio ancora una volta sottolineare che ciò sarà possibile grazie alla Virgo di Milano a cui siamo enormemente grati per quello che ha già fatto a Brecciarola con Beauty on stage e per quello che ancora farà, ne sono certo, per il nostro territorio”. “Si conferma una sinergia forte fra Comune e Coni – così Massimiliano Milozzi del Coni di Chieti – La Notte bianca di luglio è riuscita con oltre 800 realtà sportive partecipanti, a Chieti Scalo abbiamo riscontrato una forte adesione di associazioni e referenti sportivi che ci hanno contattato per partecipare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Fra mille difficoltà Chieti sta riuscendo a dare risposte di qualità al mondo sportivo e sono lieto che ci sia questa Notte gialla dello sport che vedrà anche premiazioni delle nostre eccellenze, nomi soprattutto teatini che coinvolgeremo in un galà di chiusura della serata, dopo le esibizioni di tanti ragazzi che praticano le diverse discipline sportive – Bene anche il fatto che questo evento si svolga alla ripresa delle attività sportive sul territorio e alla vigilia delle iniziative per Chieti città europea dello sport. Dieci le discipline, fra tennis calcio, basket, pallavolo, danza, sport da combattimento, atletica, baskin, ginnastica ritmica, pallamano e scherma”. “Il calendario degli eventi scalini si arricchisce con lo sport – conclude Emanuele La Plebe – , oltre a teatro, danza e musica, eventi che presenteremo la settimana prossima – Dedicare una giornata intera alle discipline sportive è una scelta vincente perché tutte le attività sportive del territorio e specialmente quelle che operano allo scalo avranno la possibilità di esprimersi e di esprimere la vocazione del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. C’è molto fermento per l’isola pedonale quest’anno più ampia e lunga due giorni – precisa la nota online. Si tratta di una macchina operativa importante, ci stiamo preparando al meglio cercando di ascoltare anche le esigenze dei commercianti perché gli eventi siano attrattivi e inclusivi per tutti”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it