Chieti, Nuovo bando “Abruzzo giovani”, il Comune aderisce con il progetto “Generazione futuro”

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 14 settembre 2024 – Il Comune di Chieti aderisce al nuovo bando “Abruzzo Giovani” con il progetto “GenerAzione Futuro” che prevede eventi e iniziative a sostegno dei giovani e si distingue per la collaborazione con diversi partner strategici, coinvolti attraverso l’assessorato alle Politiche giovanili in iniziative rivolte alla formazione, creatività e attivismo – riporta testualmente l’articolo online. Il finanziamento ammonta a euro 26436 e il nostro Ente, soggetto capofila, comparteciperà in kind, ossia con la propria forza lavoro a testimonianza del nostro focus sui giovani e sullo sviluppo territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra i partners: Extra Scuola, con cui sarà organizzato e realizzato Cittarte – La Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca, un evento dedicato alla promozione delle arti e della creatività tra i giovani, un’occasione unica per esprimere il talento artistico e creativo degli studenti, offrendo loro una piattaforma per mostrare le loro capacità e collaborare in un ambiente stimolante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Altro partner fondamentale è Dinamiche Inclusive APS, un’associazione che riunisce professionisti esperti nei settori della formazione professionale e del lavoro, che contribuirà al progetto con un approccio formativo, promuovendo attività che mirano all’acquisizione di competenze utili per il mondo del lavoro, favorendo l’inserimento professionale dei giovani e la loro crescita personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’associazione Erga Omnes, verranno potenziate le attività della Web Radio Teater On Air, un’iniziativa assai importante per il coinvolgimento giovanile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Erga Omnes supporterà i giovani nella supervisione, gestione e sviluppo della web radio, promuovendo l’attivismo giovanile e incentivando la partecipazione comunitaria attraverso la creatività e l’innovazione – si apprende dalla nota stampa. Questo spazio permetterà ai giovani di esprimersi e di partecipare attivamente alla vita culturale e sociale del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Nel campo della cultura d’impresa, della ricerca e dell’innovazione, il supporto di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila sarà fondamentale – si apprende dalla nota stampa. Confartigianato si occuperà di favorire i processi organizzativi e aggregativi che faciliteranno l’adattamento del tessuto produttivo locale alle nuove opportunità di sviluppo emerse dall’evoluzione continua dei mercati – precisa la nota online. Un impegno cruciale per sostenere lo sviluppo delle competenze imprenditoriali tra i giovani e facilitare la loro integrazione nel mondo del lavoro – riporta testualmente l’articolo online. L’Informagiovani teatino avrà un ruolo nevralgico che andrà dall’attività di tutoraggio e di valorizzazione delle skill delle nuove generazioni a momenti di arricchimento formativo – recita il testo pubblicato online. Saranno potenziati i workshop e le attività di sportello che avranno il compito di accorciare le distanze tra i nostri giovani e il mondo del lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Inoltre, grazie alla collaborazione con Chieti Solidale, il progetto “GenerAzione Futuro” beneficerà della Biblioteca Buonincontro, situata presso il centro aggregativo del Villaggio Celdit. Questo luogo sarà fondamentale per la promozione della partecipazione e dell’inclusione sociale, offrendo strumenti per la coprogettazione di attività laboratoriali e culturali a disposizione delle associazioni locali – Il centro diventerà così un punto di riferimento per le giovani generazioni, stimolando la creatività e la collaborazione in un ambiente inclusivo e partecipativo – aggiunge testualmente l’articolo online. “GenerAzione Futuro è un progetto ambizioso e innovativo – dichiara l’assessore alle Politiche giovanili Manuel Pantalone – e grazie al coinvolgimento di questi importanti partner, potremo offrire ai nostri giovani una serie di opportunità concrete per crescere, formarsi e partecipare attivamente allo sviluppo del territorio – recita il testo pubblicato online. Ogni partner svolgerà un ruolo fondamentale nella realizzazione delle attività previste, fornendo risorse, competenze e supporto essenziali – Crediamo fermamente che la sinergia tra pubblico, privato e associazioni giovanili sia la chiave per costruire un futuro migliore per i nostri giovani, e questo progetto ne è un esempio concreto – Il nostro Ente parteciperà attivamente, da capofila, e con una compartecipazione al finanziamento del 20%, fornendo supporto operativo e organizzativo attraverso il proprio personale, per garantire la buona riuscita del progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo convinti che l’impegno congiunto possa fare la differenza per le nuove generazioni”.

