Chieti, Online due avvisi delle Politiche sociali edella Casa: la manifestazione d’interesse per l’housing first e quello per il burnout degli operatori sociali

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 12 agosto 2024 – Sono online da oggi e sarà possibile rispondere entro agosto due avvisi delle Politiche sociali – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta della manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto di Housing temporaneo per cui si potrà fare domanda entro e non oltre il 25 agosto e quello sul rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burnout tra gli operatori sociali per cui c’è tempo fino al 26 agosto per fare domanda – si legge sul sito web ufficiale. La propria manifestazione di interesse va indirizzata all’indirizzo pec protocollo@pec.comune – chieti.it, con i relativi allegati richiesti, utilizzando unicamente la modulistica allegata agli avvisi recando le diciture richieste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Avviso Housing first: https://ww2.gazzettaamministrativa – it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/avvisi/2024/Pratica_1723453751853/ Avviso Burnout: https://ww2.gazzettaamministrativa – si apprende dal portale web ufficiale. it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/avvisi/2024/Pratica_1723459795675/ “Procederemo su due argomenti sensibili sia per il sociale e sia per le politiche della casa – spiegano il sindaco e l’assessore Giannini a Politiche sociali e della Casa – . Importante l’housing first, che è una misura temporanea, pensata per accogliere chi vive situazioni di profonda indigenza, che non ha un tetto ed ha bisogno di essere seguito e reinserito nel mercato del lavoro e nella socialità da cui le condizioni precarie di vita generalmente lo tolgono – recita il testo pubblicato online. Con una parte dei fondi Pnrr sarà possibile avviare i lavori di ristrutturazione degli appartamenti oggi già utilizzati per ospitare concittadini fragili attraverso l’housing first, la manifestazione di interesse è volta a intercettare soggetti e strutture che possano ospitare temporaneamente gli occupanti degli alloggi, in attesa dell’esecuzione dei lavori – aggiunge la nota pubblicata. L’altra manifestazione di interesse riguarda invece la tutela degli operatori del sociale dal fenomeno del burnout. I nostri assistenti sociali per la quotidiana esposizione a situazioni estreme per vulnerabilità e marginalità, devono essere tutelati e fortificati, perché possano continuare a svolgere il proprio ruolo al meglio e in condizioni di lucidità emotiva e operativa come viene richiesto dai delicati casi che vengono quotidianamente seguiti – aggiunge la nota pubblicata. Ci auguriamo che la risposta sia forte, in modo tale che entrambi gli avvisi possano centrare gli obiettivi che ci siamo posti: tutelare le fragilità di tutti, sia dei cittadini utenti, sia degli operatori comunali, un’esigenza che si è manifestata in modo più sensibile dopo il covid”.

