Chieti, Ordinanza per i posti della curva Volpi e Tribuna

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale: Chieti, 12 ottobre 2024- Nel pomeriggio di oggi il vicesindaco Poalo De Cesare, in previsione della partita di domani Chieti-Isernia, dopo aver condiviso l’iniziativa con l’Assessore delegato allo Sport Manuel Pantalone, ha firmato l’ordinanza sindacale che consente di aumentare, nell’ambito dell’agibilità rilasciata dalla commissione di vigilanza per il pubblico spettacolo, il numero dei posti destinati alla Curva Volpi e alla Tribuna – viene evidenziato sul sito web. “L’atto si è reso necessario al fine di favorire una maggiore partecipazione dei nostri tifosi neroverdi e, allo stesso tempo, evitare situazioni di potenziale criticità fuori dallo Stadio Angelini, considerato il sold out raggiunto già nella serata di ieri – così il vicesindaco – . Ringrazio il Chieti FC 1922 con i suoi patron Altair D’Arcangelo e il presidente Gianni Di Labio per la preziosa collaborazione resa e la dirigente comunale Angela Falcone per il supporto dato ai fini della redazione dell’atto – riporta testualmente l’articolo online. Invito a questo punto tutti i tifosi teatini, finora rimasti senza possibilità di partecipare alla partita di domani, ad acquistare i biglietti ulteriori appena messi a disposizione, augurandoci che il nostro Chieti possa raggiungere un ulteriore risultato positivo per rimanere in cima alla vetta della classifica – si legge sul sito web ufficiale. Ci vediamo, come sempre, domani allo stadio! Evviva la Curva Volpi e Forza Chieti!”.In allegato l’ordinanza

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 20, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it