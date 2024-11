Chieti, Ordinanza per reperire nuovi loculi.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 14 novembre 2024 – Ordinanza sindacale per reperire 20 nuovi loculi al cimitero di San’Anna, quella firmata in mattinata dal sindaco Diego Ferrara – Nel link l’ordinanza: Clicca qui e leggi l’atto “Un atto necessario, perché sussistono criticità di natura igienico sanitaria derivanti dalla saturazione del Cimitero di S. Anna con rilevanti problemi per la tumulazione delle salme che non dispongono di autonoma sistemazione – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Alberta Giannini – . Purtroppo la realizzazione degli ultimi quaranta loculi nel Cimitero esistente, non è stata sufficiente a garantire le esigenze dei vari richiedenti, per cui abbiamo dovuto reperire 20 nuovi loculi attraverso l’ordinanza, nelle more dell’approvazione del PEF da parte del Consiglio Comunale e dell’aggiornamento del piano di azzonamento nel cimitero comunale di Sant’Anna al fine di reperire ulteriori posti per nuovi siti cimiteriali – precisa il comunicato. Al fine di trovare una soluzione abbiamo incaricato gli uffici di provvedere a verificare la praticabilità di una gara europea per l’affidamento della gestione”.

