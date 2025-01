Chieti, Pesistica, sì al Centro federale nel palazzetto di Filippone

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 7 gennaio 2025 – “Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pesistica ha deliberato positivamente la realizzazione del Centro Federale nel Palazzetto dello sport di Filippone – si apprende dalla nota stampa. Una decisione rappresenta un importante riconoscimento per la nostra idea e per il progetto condiviso”, così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il nostro ufficio è già operativo e impegnato nella predisposizione della delibera necessaria per la nascita del centro e nell’organizzazione del sopralluogo tecnico con la presenza del Presidente e del Segretario Nazionale della Federazione – continua l’assessore – . Questo passaggio segna l’inizio concreto verso la realizzazione del Centro Tecnico Federale di Pesistica, il secondo centro tecnico, dopo quello della pallamano, che concretizziamo in città. Si tratta di una struttura che diventerà un punto di riferimento per i giovani atleti, per la crescita della disciplina e per le realtà associative del nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. Il Palazzetto di Filippone non sarà soltanto un pilastro per la comunità locale, ma rappresenterà un’eccellenza a livello nazionale, confermando il ruolo strategico di Chieti come centro di sviluppo sportivo – recita il testo pubblicato online. Questo risultato si inserisce a pieno titolo tra i successi che stiamo ottenendo nel contesto di Chieti Città Europea dello Sport 2025. La Federazione investirà energie e risorse significative, sia umane che economiche, per garantire che questa nuova struttura diventi un luogo di crescita e di formazione per i giovani talenti, contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo dello sport e al rafforzamento della nostra comunità e dello sport quale valore sociale e veicolo di promozione turistica e culturale per il territorio”.

