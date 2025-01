Chieti, Pesistica, sopralluogo per il Centro federale a Chieti.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 18 gennaio 2025 – Nella giornata di ieri si è svolto un importante sopralluogo nel palazzetto sportivo di Filippone da parte della Fipe, Federazione nazionale e regionale della Pesistica, al fine dell’avvio di una sinergia che porti all’istituzione di un Centro federale anche in quegli spazi comunali, come accaduto al Pala Santa Filomena con la Federazione nazionale Giuoco Handball. Ieri in città sono arrivati il presidente nazionale Alberto Miglietta, il segretario generale Francesco Bonincontro, il direttore tecnico federale Sebastano Corbu, l’architetto Valentina Foffi e il delegato dell’Abruzzo Marco Di Marzio – recita il testo pubblicato online. Ad accoglierli l’assessore allo Sport Manuel Pantalone, il dirigente Carlo Di Gregorio e Cristiano Antonicelli per la struttura comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Siamo davvero soddisfatti per l’avvio di questa sinergia che farà di Chieti sede di un altro Centro sportivo Federale per una disciplina storica, importante e strategica qual è quella della pesistica – così l’assessore Manuel Pantalone – . Parliamo di un comparto che non è solo espressione di un’attività sportiva di competizione e olimpica, ma fondamentale per la formazione di tutte le altre discipline, per questo l’idea di avere a Chieti un Centro Federale è una gran bella notizia – La pesistica ha 110.000 tesserati a livello nazionale e una galassia di 1.200 società, opera nell’ambito olimpico da ben 120 anni, ma anche in quello sportivo tutto, perché la base di preparazione delle altre discipline arriva da lì, così come si rivolgono a questo mondo anche gli atleti che devono riprendersi da infortuni e alle prese con riabilitazioni, nonché i soggetti che devono fare formazione sportiva – si apprende dal portale web ufficiale. Inoltre abbiamo avuto il piacere di conoscere una governance fortemente innovativa e aperta alla crescita e alla strategia, pronta a rendere questo settore non solo più conosciuto, ma anche più considerato e aperto – aggiunge testualmente l’articolo online. Tanta parte di queste finalità, grazie al contatto attivato, accadranno anche a Chieti, che con il centro federale avrà non solo un posto dove fare arrivare eventi e appuntamenti regionali, nazionali e internazionali, ma un luogo dove formare le associazioni e il mondo sportivo del territorio, aprirsi alle istituzioni scolastiche, fare crescere la cultura sportiva d’Abruzzo e d’Italia: un bel traguardo in questo 2025 di Chieti città europea dello sport”. “Lavoriamo sulla forza da 120 anni, siamo presenti su tutto il territorio, a Roma c’è il nostro Centro di preparazione olimpica, che è una delle attività che svolgiamo da sempre e in Abruzzo potrebbe esserci un importante avamposto per questo e per la formazione, l’altra attività che ci vede operativi sulle realtà associative e istituzionali – così il presidente nazionale Alberto Miglietta, già Presidente di una FSN Olimpica dal 2004 al 2017, Dirigente Sportivo Internazionale, Amministratore Delegato di CONI e manager del braccio operativo, la società Sport e Salute – . A Chieti sarebbe possibile lo sviluppo di un progetto in sinergia con l’Amministrazione comunale, che per noi potrebbe realizzare sul territorio uno dei punti di riferimento della nostra attività per tutto il centro Italia – si legge sul sito web ufficiale. Stiamo costruendo una rete FIPE sul territorio nazionale, che rappresenti la centralità della Federazione con alcune diramazioni, tra queste una potrebbe essere a Chieti, per cui in Abruzzo – A livello locale abbiamo un comitato molto attivo, presieduto da una persona particolarmente efficace che riesce a svolgere le attività in pieno accordo con la mission federale, in sintonia con la nostra Academy di formazione e soprattutto con la Factory Academy, che rappresenta la ricerca del talento in Italia – Vorremmo lavorare su Chieti esprimendo tutto questo potenziale e coniugandolo con gli obiettivi nazionali, oltre che con eventi e occasioni di incontro con altri mondi, ad esempio quello della scuola – viene evidenziato sul sito web. Come presidente considero il territorio uno dei punti di forza della Federazione, divenuta riferimento nazionale e anche internazionale nell’ambito della cosiddetta “formazione della forza”: oltre a occuparci della disciplina olimpica, ci occupiamo del potenziamento di tutti gli atleti del sistema sportivo italiano, che seguiamo perché possano meglio esprimere il proprio talento o recuperarlo – riporta testualmente l’articolo online. Occupandoci della “forza” del mondo sportivo, siamo cresciuti con lo scopo di essere una delle concrete espressioni della vera “potenza” dello sport, quella al servizio di cui lavoriamo con grande dedizione”.

