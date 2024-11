Chieti Poesia, 6° Edizione del festival dal 20 al 29 novembre

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 17 novembre 2024 – Al via la sesta edizione di Chieti Poesia e altri linguaggi, rassegna che si terrà dal 20 al 29 novembre prossimo a Chieti organizzata dall’A.p.s. Mira, dal Centro di Poesia e altri Linguaggi e dal Dipartimento Lettere, Arti e Storia (Dilas) dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara con il patrocinio del Comune di Chieti – precisa il comunicato. Stamane la presentazione con il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare e il promotore della rassegna Luigi Colagreco – recita il testo pubblicato online. “Ringrazio Luigi Colagreco per il suo lavoro e con il quale stiamo progettando qualcosa di molto importante che annunceremo a breve – così il vicesindaco Paolo De Cesare – . Il suo Centro di Poesia si occupa della promozione della poesia contemporanea in rapporto con gli altri linguaggi artistici, con un’attenzione particolare rivolta agli studenti universitari e a quelli delle scuole secondarie e anche per questa edizione vedrà protagonisti tantissimi autori, artisti, personalità del mondo della cultura, attraverso incontri culturali, la presentazione di libri, eventi e ospiti nazionali e internazionali di altissimo livello che sicuramente danno lustro anche alla città. Una rassegna di qualità, con il patrocinio e il sostegno morale e istituzionale della d’Annunzio cosa che fa capire l’importanza di questa edizione che rappresenta un importante passo avanti di crescita e proposta”. “Il programma di ChietiPoesia include presentazioni di libri, incontri ed eventi artistici intermediali – aggiunge la nota pubblicata. Il festival si tiene in diversi luoghi di cultura della città con la partecipazione di poeti, artisti e studiosi di arte e letteratura – così Luigi Colagreco – . Tanti luoghi: Campus Università “G. d’Annunzio”, il Museo Universitario, il Teatro Marrucino, il Convitto Nazionale “G. B. Vico”, la Scuola secondaria di I grado “V. Antonelli” e la Libreria De Luca – si apprende dal portale web ufficiale. Tanti nomi, a partire da quello della poetessa Ucraina Liudmyla Diadchenko, che ci ha chiesto di essere a Chieti, una giovane autrice con una spiccata personalità. Avremo anche il premio Pascoli Tiziano Broggiato, Antonella Nedda, una delle voci più importanti d’Italia e il professor Alberto Bertoni con il quale abbiamo pensato di organizzare un incontro fra poesia e medicina, su Alzheimer coinvolgendo i famigliari di chi soffre di questa malattia – si legge sul sito web ufficiale. Abbiamo anche autori conosciuti sulla ribalta nazionale, non solo poeti, ma insieme artisti, come Alessandro Calore, un teatino che pubblica in Francia e che sarà coinvolto in un laboratorio di disegno contemporaneo con i ragazzi, abbiamo anche una grafologa, Monica Ferri che ci spiegherà quanta personalità si esprime nella grafia e poi tante presenze fa locali e nazionali perché vogliamo calare questo Festival nella realtà. Cerchiamo di legare il festival a importanti presenze della realtà che parlano di poesia contemporanea in Italia e nel mondo, abbiamo anche un importante patrocinio della Fondazione cilena Vincente Huidobro, cinque scuole partecipanti che abbiamo voluto perché la poesia parli ai giovani e un programma fittissimo che invitiamo tutte le persone che amano l’arte e la cultura a vivere con questa edizione”. PROGRAMMA MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE: Campus universitario, Aula 1, Polo didattico di Lettere ORE 11:00 Conversazione sulla poesia contemporanea con ALBERTO BERTONI, Poeta e Ordinario di letteratura italiana contemporanea e prosa del Novecento – Alma Mater Studiorum Università di Bologna – viene evidenziato sul sito web. Introduce Mario Cimini, Ordinario di Letteratura italiana – Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara Interviene Davide Savio, Professore associato di Letteratura italiana contemporanea – Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara – viene evidenziato sul sito web. Modera Concetta Meri Leone, Filologa e Membro del Comitato direttivo del Centro di Poesia e altri Linguaggi Museo universitario ORE 17:30 Incontro con ALBERTO BERTONI, Poeta e Ordinario di letteratura italiana contemporanea e prosa del Novecento – Alma Mater Studiorum Università di Bologna, e presentazione del volume “Libro dell’ansia” (Book Editore, 2024) con la Dott.ssa Mirella Russo – Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) – UOC Neurologia, Osp. Clinicizzato “SS. Annunziata”, Chieti e la Dott. ssa Claudia Manzoli – Specialista ambulatoriale interno Asl Lanciano-Vasto-Chieti Asl Pescara, Segretario AINAT Abruzzo (Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali) Modera Davide Savio, Professore associato di letteratura italiana contemporanea – Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE Museo universitario Ore 09:00 “La poesia al tempo dei social” di LUIGI COLAGRECO, Poeta e Direttore del Centro di Poesia e altri Linguaggi Ore 10:00 “Gianni Toti e la videopoesia” di SILVIA MORETTI, Curatrice dell’Archivio Gianni Toti Ore 11:00 “Selezione di Videopoesie e VideoPoemOpere di Gianni Toti” a cura di SILVIA MORETTI Ore 11:40 “Le scritture della danza – si legge sul sito web ufficiale. La poesia dei corpi tra mito e nuove tecnologie” di MARIA CRISTINA ESPOSITO, Studiosa di danza e Docente di materie letterarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Modera Loretto Rafanelli, Poeta e Presidente del Centro di Poesia e altri Linguaggi Sala Manzini, Convitto nazionale “G. B. Vico” Ore 15:30 “Due poeti, due voci, due città: un’amicizia”. Incontro con i poeti LORETTO RAFANELLI e TIZIANO BROGGIATO. Modera Cristina Lizzi, Psicologa e Docente di materie letterarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. [iniziativa riservata agli studenti] Scuola secondaria di I grado “V. Antonelli” 17:30 Presentazione del volume “Sorvoli” (Luigi Pellegrini Editore, 2022) di TIZIANO BROGGIATO, Poeta con Loretto Rafanelli, Poeta e Presidente del Centro di Poesia e altri Linguaggi, e Luigi Colagreco, Poeta e Direttore del Centro di Poesia e altri Linguaggi – precisa il comunicato. Interventi di disegno estemporaneo di ALESSANDRO CALORE, Disegnatore Modera Eurosia Di Benedetto, Docente di materie letterarie VENERDÌ 22 NOVEMBRE Museo universitario Ore 09:00 Incontro con FABIO BARONE, Poeta e Giornalista, e presentazione del volume “L’ebrezza di essere” (Italic Pequod, 2024). Modera Gabriella Centofanti, Docente di materie letterarie – Ore 11:30 Incontro con VALENTINO CAMPO, Poeta e Critico letterario, e presentazione del volume “Come velame che cade – recita la nota online sul portale web ufficiale. Viaggio lirico nelle terre di Molise” (Volturnia Edizioni, 2023). Moderano Giuseppina Cifani e Gabriella Micomonaco, Docenti di materie letterarie con Loretto Rafanelli, Poeta e Presidente del Centro di Poesia e altri Linguaggi – precisa il comunicato. Ore 17:00 “La poesia femminile fra pieni e vuoti grafici” di MONICA FERRI, Grafologa e Docente di materie letterarie Ore 17:30 Presentazione dei volumi “Ciò che vedo è la luce” (Italic Pequod, 2023) di DANILA DI CROCE, Poetessa e Ore Docente di materie letterarie, e “La montagna dell’andare” (Ianieri Edizioni, 2023) di FEDERICA MARIA D’AMATO, Scrittrice e Operatrice museale – Modera Caterina Piccirilli, Docente di materie letterarie – si apprende dalla nota stampa. Foyer bar del Teatro Marrucino 21:00 Incontro con la poetessa LIUDMYLA DIADCHENKO e presentazione del volume “La fobia dei numeri” (Interno Poesia, 2023) con Concetta Meri Leone, Filologa e Membro del Comitato direttivo del Centro di Poesia e altri Linguaggi, e Mirella Rapa, Interprete e Docente – si apprende dalla nota stampa. GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE Campus universitario, Aula Magna di Lettere (Cilindro) 16:00 “L’intravisto: per un’ecologia della parola”: ANTONELLA ANEDDA, Poetessa e Saggista, dialoga con ELISA BIAGINI, Poetessa e Traduttrice con Valentina Sturli, Docente di Letterature comparate – Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, e Luigi Colagreco, Poeta e Direttore del Centro di Poesia e altri Linguaggi – aggiunge la nota pubblicata. A seguire la performance “Animulae” dell’artista visuale CLAUDIA LOSI VENERDÌ 29 NOVEMBRE Campus universitario, Aula 8, Polo didattico di Lettere Ore 9:00 Incontro con ANTONELLA ANEDDA, Poetessa e Saggista [iniziativa riservata agli studenti] Ore 11:00 Laboratorio a cura di ELISA BIAGINI, Poetessa e Traduttrice, e CLAUDIA LOSI, Artista visuale – [iniziativa riservata agli studenti] INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI: incontri aperti agli studenti della facoltà di Lettere dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara per i quali è previsto il riconoscimento di CFU

