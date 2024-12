Chieti, Polizia Municipale domani a Bergamo a ritirare il premio del Forum della Polizia Locale

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 4 dicembre 2024 – Il corpo della Polizia Locale domani sarà a Bergamo per ritirare il prestigioso premio del Forum Polizia Locale – si apprende dalla nota stampa. Un riconoscimento che premia la dedizione nell’ambito della tutela della sicurezza pubblica e l’ordine pubblico cittadino al fine di migliorare la qualità della vita nella comunità. “Sono lieto che l’impegno che vede la nostra Polizia Locale sul territorio 365 giorni l’anno riceva questo riconoscimento – così il sindaco Diego Ferrara – . Siamo a un crocevia delicato, il momento è difficile sia per l’Amministrazione, sia per la nostra Polizia Locale, che ogni giorno deve rispondere a sempre più esigenze sentite dalla città. Pressati dall’esigenza di risanare la città portando avanti le tappe necessarie ad uscire dal dissesto e senza la possibilità di assumere nuove unità, dobbiamo aspettare l’approvazione del nuovo bilancio, dunque la fine dell’anno, prima di poter programmare nuovi ingressi – precisa il comunicato. Sono però lieto che gli sforzi profusi ottengano ancora una volta questo riconoscimento per le attività che il corpo svolge sulla prevenzione su un piano sempre più vasto che va dalla sicurezza stradale alle sostanze stupefacenti, fino al rispetto della legalità. Ringrazio tutti i nostri agenti di Polizia Locale e la comandante Donatella Di Giovanni, perché questo premio è una conferma, ma anche il migliore auspicio per il futuro”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it