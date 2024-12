Chieti, Presidente Febo ringrazia i dipendenti comunali per il lavoro sul bilancio

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale: Chieti, 27 dicembre 2024 – “In occasione dell’approvazione del Triennale, del Documento Unico di Programmazione e del bilancio previsionale 2024/26 sento il dovere di ringraziare la struttura comunale, dai dipendenti che nei giorni prima di Natale, vigilia compresa, sono stati a lavorare, ai funzionari, i dirigenti e la struttura apicale dell’Amministrazione, costantemente, con un carico importante di lavoro e responsabilità, che hanno reso possibile l’approvazione dei documenti economici e finanziari passati oggi”, così il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo – recita il testo pubblicato online. “Personale che in un periodo così sensibile per le festività natalizie, non si è tirato indietro – Se oggi noi approviamo questi atti lo dobbiamo al loro lavoro, quello di ogni singolo dipendente che lavorerà anche a ridosso di Capodanno perché la sessione di bilancio possa concludersi positivamente per la città – conclude Febo – . L’organico del Comune è ridotto all’osso, ma a loro giunga il grazie dell’Ufficio di Presidenza e dell’intero consiglio comunale”.

