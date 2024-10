Chieti, Primo novembre, tutto quello che c’è da sapere

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 30 ottobre 2024 – Sono diversi i provvedimenti relativi alla ricorrenza del Primo novembre, che l’Amministrazione ha adottato al fine di rendere la struttura cimiteriale più accessibile e sicura per le visite ai propri cari – precisa il comunicato. Muoversi – precisa il comunicato. Per la giornata di venerdì 1° novembre, sarà garantita la presenza di 1 minibus navetta messo a disposizione dalla Soc. in house Chieti Solidale S.r.l. al fine di agevolare l’accesso nelle aree (zona “vecchia” e zona “nuova”) che maggiormente risentono delle particolari condizioni morfologiche – si apprende dalla nota stampa. Ingresso al cimitero – recita il testo pubblicato online. Dal 30 Ott. al 2 Novembre, si autorizza l’ingresso alle autovetture private dotate di Contrassegno parcheggio per diversamente abili (Art. 381 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) con la persona autorizzata a bordo, al fine di agevolare l’accesso nelle aree (Zona “Vecchia” e Zona “Nuova”) del Cimitero che maggiormente risentono delle particolari condizioni morfologiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Messa – si legge sul sito web ufficiale. Confermata Venerdì 1 Nov. alle ore 15:30 e Sabato 2 Nov. alle ore 10:00 Messa al Sacrario Militare – recita la nota online sul portale web ufficiale. La viabilità. È stata predisposta con la Polizia Locale sia la viabilità (con obblighi e deviazioni, Ordinanza n. 368/T.V. del 23.10.2024, prot. n. 386) sia il presidio la presenza della stessa, nei giorni di maggiore afflusso di persone, finalizzata alla vigilanza antitaccheggio all’interno del Cimitero; sono inoltre previsti stalli per diversamente abili (n. 4) sia nel piazzale di Via E. Fieramosca che 2 stalli all’ingresso laterale di Via Ianni – precisa la nota online. Bagni chimici – Dal 29 Ott. al 3 Nov. saranno resi disponibili, tramite la Sebach, il nolo e la pulizia di n. 5 bagni chimici (di cui uno per diversamente abili) all’interno del Cimitero la cui ubicazione sarà individuata attraverso apposita segnaletica; Informazioni – precisa la nota online. Nei giorni 1 e 2 Nov. il servizio di custodia degli Uffici Cimiteriali resterà aperto al pubblico garantendo l’attività informativa, oltre ad un presidio presso l’accesso al Cimitero Monumentale da Piazzale S. Anna; “Il nostro cimitero si prepara ad accogliere al meglio i tanti visitatori che andranno a trovare i propri cari il primo e il 2 novembre e nel ponte di Ognissanti – così il sindaco Diego Ferrara con l’assessora ai Servizi Cimiteriali Alberta Giannini – Oltre alle visite, come tutti gli anni si svolgerà la messa al Sacrario Militare, un momento di raccolta per la città e per le celebrazioni legate a questo periodo – riporta testualmente l’articolo online. Allo scopo sono stati intensificati anche i controlli e la vigilanza all’interno per assicurare la sicurezza dei visitatori ed evitare atti vandalici sulle tombe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da giorni i nostri addetti e Formula Ambiente stanno provvedendo alla necessaria manutenzione straordinaria che non è solo funzionale alla commemorazione, ma che diventerà più intensa non appena avremo approvato il bilancio”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it