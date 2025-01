Chieti, Progetti di Vita indipendente, fino al 31 gennaio sarà possibile inoltrare le domande

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Progetti di Vita indipendente per persone disabili, c’è tempo fino al 31 gennaio per presentare le richieste – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel link da copiare, l’avviso, le informazioni e i moduli da scaricare per ottenere i sostegni regionali.Si tratta di una misura atta a riconoscere e garantire indipe denza e autodeterminazione alle persone con disabilità grave, tramite il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita – viene evidenziato sul sito web. La finalità è quella di evitare l’isolamento personale, favorendo e garante do inclusione e integrazione sociale – Tutto nel link: clicca e leggi

