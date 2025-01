Chieti, Promozione e sostegno delle attività sportive, l’assessore Pantalone esorta le realtà del territorio in vista della scadenza del 31 gennaio

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 29 gennaio 2025 – Online la modulistica per richiedere i contributi della Legge Regionale 2/2018 che regola la promozione e il sostegno delle attività sportive e stabilisce i criteri per l’erogazione di contributi a enti e associazioni per la realizzazione di eventi e interventi sportivi – Le richieste dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2025, con lo SPID del legale rappresentante sullo sportello digitale della Regione Abruzzo all’indirizzo: https://sportello – recita il testo pubblicato online. regione – abruzzo – it, nella sezione Sportello Turismo e Sport, sotto Catalogo Servizi – precisa il comunicato. Nel link tutte le info e i moduli da produrre entro il 31 gennaio 2025: https://www.regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – it/content/sostegno-eventi-e-attivita-sportive “Esortiamo le realtà sportive cittadine a fare domanda per i contributi, specie in questo anno speciale per la nostra città – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . In questo modo possono essere coperti anche eventi per la comunità, cosa che è fondamentale per riconoscere allo sport il suo grande valore aggregativo – recita il testo pubblicato online. Le scadenze sono strette per questo particolare ramo di finanziamenti che riguarda le attività annuali, altre date, invece, riguardano le attività di altro tipo, fra cui quelle nelle scuole, manifestazioni e meriti – precisa il comunicato. Quella di Chieti è una realtà viva, siamo certi che grandi e piccole associazioni attingeranno a queste possibilità”. La Legge Regionale Abruzzo 2/2018 stabilisce i seguenti criteri per i contributi: Capo II: Contributi per enti di promozione sportiva e associazioni sportive dilettantistiche per attività sportiva promozionale, agonistica e amatoriale – si apprende dalla nota stampa. Capo III: Contributi a sostegno dello sport abruzzese ai massimi livelli – precisa il comunicato. Capo IV: Contributi per l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo per la promozione e il sostegno dell’attività sportiva scolastica – Capo V: Contributi per manifestazioni e convegni su temi legati allo sport. Capo VI: Contributi per associazioni e società sportive che hanno conseguito risultati di particolare rilievo – aggiunge testualmente l’articolo online. Chi può richiedere i contributi – precisa il comunicato. I soggetti beneficiari dei contributi sono principalmente enti e associazioni che operano nel settore dello sport. Tra questi figurano le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it