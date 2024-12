Chieti, Pronto ad accendersi il Capodanno di Chieti.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 30 dicembre 2024 – Sarà un grande ritorno quello del Capodanno in piazza San Giustino dopo vent’anni, con la musica di Giuliano Palma, l’esilarante comicità di Vincenzo Olivieri, la conduzione del Teatino Federico Perrotta con Valentina Olla e il dj set di Andrea Belli direttamente da Radio 105. Navetta gratuita in sinergia con la Panoramica dalle ore 20.30alle 3.15, a ciclo continuo da Largo Cavallerizza all’area di sosta del piazzale del Pala Tricalle – si apprende dalla nota stampa. Divieto di somministrazione e consumo in vetro, vigente anche domani – precisa il comunicato. Nel link l’ordinanza che prescrive il divieto dalle 19 di domani di introduzione di petardi e oggetti pericolosi nell’area interessata dal Capodanno in piazza: https://ww2.gazzettaamministrativa – si legge sul sito web ufficiale. it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/ordinanze/2024/Pratica_1735569628893/ordinanza__n._224_-2024.pdf “Con il capodanno in piazza di domani torna una festa popolare, aperta a tutti, che porterà tantissime persone sul nostro territorio, come testimoniano il sold out dei ristoranti e delle strutture ricettive – così il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare – . Il Capodanno sarà l’evento clou, con un gran finale dedicato al Presepe Vivente in sinergia con l’associazione Teate Nostra, che il 6 gennaio concluderà gli eventi natalizi – Dopo tanti pensieri e sacrifici Chieti ha diritto ad accogliere e vivere delle festività in modo speciale con un evento che è anche un’occasione di coesione sociale, oltre che un violano per la nostra economia – si apprende dal portale web ufficiale. Riconquistare la piazza, riqualificata e resa accogliente e sicura, è un fatto storico, che celebreremo con una festa per tutti, famiglie giovanissimi, meno giovani, tutti insieme in un Capodanno reso possibile dal contributo fattivo delle forze economiche della città, come Toto Holding, WTS e Megalò, che ci accompagnano in tutte le nostre manifestazioni e che per questo ringraziamo di vero cuore, come gli altri sponsor degli eventi natalizi, quali Esa Luce e Gas e REMAX Venere – si apprende dalla nota stampa. Un grande risultato, che non era scontato viste difficoltà economiche dell’Ente – . Domani sera il compito di scaldare la piazza toccherà a due mattatori abruzzesi della comicità, si tratta di Federico Perrotta, che con Valentina Olla condurrà la serata e Vincenzo Olivieri, due figure artistiche popolari e amate dal pubblico che accompagneranno la piazza fino alla mezzanotte, quando, all’arrivo del 2025, si brinderà insieme alla musica di Giuliano Palma, per proseguire fino a notte tarda con Andrea Belli e i dj di Radio 105. Tutto questo vi invitiamo a viverlo di persona, ma per chi non potesse raggiungerci c’è la possibilità di esserci con la diretta di Rete 8, che grazie alla partnership con la tv e il Centro, ci consentirà di essere un punto di riferimento per l’Abruzzo”.

