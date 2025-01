Chieti, Proroga delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 14gennaio 2025 – “Come Amministrazione Comunale, vogliamo informare tutte le attività commerciali del nostro territorio che, in conformità alla normativa vigente (Legge n. 196/2024 art. 26 comma 4), è prevista la proroga automatica delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico relative ai dehors di tipo semplice (es. tavoli, sedie e simili) fino al 31 dicembre 2025, salvo l’entrata in vigore del decreto attuativo – recita il testo pubblicato online. Questa proroga è subordinata al pagamento del Canone Unico Patrimoniale”, annuncia l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – si apprende dalla nota stampa. “Sosteniamo le attività commerciali locali – rimarca l’assessore – crediamo fermamente che questa norma rappresenti un’importante opportunità per il sostegno delle attività economiche del nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. Per questo, ci impegniamo a divulgarla a tutti gli esercenti e a offrire il nostro pieno supporto per una corretta applicazione – si apprende dalla nota stampa. Il nostro Ufficio Commercio è a completa disposizione per fornire chiarimenti o supporto – Per le autorizzazioni di nuova richiesta relative all’occupazione temporanea di suolo pubblico, sarà necessario seguire la procedura ordinaria – viene evidenziato sul sito web. Inoltre, tutte le autorizzazioni scadute per l’occupazione di suolo pubblico al 31 dicembre 2024 saranno automaticamente prorogate, con particolare riferimento a quelle temporanee in regime covid, come previsto dalla normativa – Siamo al fianco delle imprese e degli esercenti per valorizzare il tessuto economico del nostro territorio e affrontare insieme le sfide del futuro”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it