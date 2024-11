Chieti, Prossima la scadenza dell’ultima rata TARI.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 22 novembre 2024 – “È prossima la scadenza per il pagamento dell’ultima rata TARI, prevista per il 7 dicembre prossimo, data ultima anche per la possibilità di mettersi in regola per l’anno 2024”, avverte l’assessora alle Finanze Tiziana Della Penna – si legge sul sito web ufficiale. Nel link la sezione del sito del Comune: https://www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it/notizie/imu-e-tari-ecco-come-comunicare-posizioni-e-situazioni-particolari.html “Tutte le variazioni devono essere comunicate – avverte l’assessora – . I cittadini che nel passato sono stati interessati da cambi di residenza, da acquisizione ed estromissione di unità immobiliari, composizione nucleo familiare o da variazioni di qualsiasi altro dato che influisce sulla determinazione del tributo e per cui ritengono di non aver ricevuto un corrispondente calcolo corretto, sono invitati a presentare o, se lo hanno già fatto con il precedente gestore, a ripresentare le comunicazioni delle suddette variazioni nelle seguenti modalità alternative: – allo sportello attivato nella sede del Comune in Corso Marrucino 81 il martedì e giovedì dalle ore 9 alle 13 – alla mail gestione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. tari@comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it In questo modo è possibile continuare il lavoro di aggiornamento della banca dati da parte del Comune ed evitare che gli interessati possano accumulare ritardi ed eventuali contenziosi”.

