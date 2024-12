Chieti, Razionalizzazione delle spese per le utenze. Si intensifica la spending review promossa dall’Amministrazione

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 10 dicembre 2024 – Sì della Giunta alla razionalizzazione delle utenze dell’Ente, per il contenimento dei costi di funzionamento attraverso all’adesione alla centrale acquisti della pubblica amministrazione – si apprende dalla nota stampa. “Nell’ottica del bilancio stabilmente riequilibrato e come citato nel documento vidimato dal ministero dell’Interno e approvato dal Consiglio comunale l’Amministrazione promuove una globale riorganizzazione anche della gestione delle utenze, sia al fine di eliminare sprechi o diseconomie, sia per fornire un più preciso controllo su consumi e modalità di erogazione delle utenze stesse – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessora all’Ambiente e transizione ecologica Chiara Zappalorto – . L’atto approvato stamane in Giunta è l’applicazione di una delle prescrizioni richieste dal Ministero sul nostro bilancio e ha dato indirizzo ai diversi servizi, ognuno per competenza, al controllo e la gestione dei pagamenti delle utenze, cosa a cui nessuno negli anni si era applicato, per mettere fine a un disordine che è stato la prima criticità da affrontare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si parla di luce e acqua, ma, in itinere anche gas, linee telefoniche, utenze che con gli anni si sono sedimentate generando un considerevole volume di spesa per le tre sedi comunale di Corso Marrucino, Viale Amendola e Piazza Carafa – viene evidenziato sul sito web. Costi che andremo via via a contenere, questo con una verifica costante e adottando tutti i provvedimenti necessari per eliminare sprechi, inefficienze, diseconomie; con la razionalizzazione dell’utilizzo di beni, dotazioni ed attrezzature; con il contenimento delle spese di funzionamento e dei costi legati all’utilizzo degli immobili – precisa il comunicato. Inoltre, tale procedura, è propedeutica all’adesioni al Consip a cui il comune è in procinto di procedere al fine di rientrare in quanto disposto dalle linee di buona pratica della pubblica amministrazione”.

