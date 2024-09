Chieti, Riaperti i termini del Patto per la lettura, si può aderire fino al 28 settembre.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Riaperti i termini relativi all’avviso per l’adesione delle realtà cittadine al Patto comunale per la lettura, che il Comune intende ratificare al fine di promuovere libri e conoscenza – viene evidenziato sul sito web. È online la determina che porta fino al 28 settembre prossimo l’adesione di enti, associazioni e istituzioni cittadine alla sottoscrizione del patto comunale per la lettura – Tante sono già le richieste arrivate all’Amministrazione, che ha scelto di allungare i termini fino a sabato 28 settembre al fine di consentire a tutti gli interessati (librerie, editori, biblioteche, associazioni, scuole, università, enti culturali e di formazione ecc.), di aderire e di essere fra i firmatari del patto, non appena sarà possibile la ratifica – si apprende dal portale web ufficiale. Gli interessati dovranno rispondere all’avviso, compilando l’apposito modulo di richiesta e inviando la domanda all’indirizzo pec del Comune protocollo@pec.comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it entro i termini citati, indirizzandolo all’attenzione del Sindaco Diego Ferrara e specificando nell’oggetto della pec: “Adesione patto comunale per la lettura”.In allegato il modulo e la determina – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it