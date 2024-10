Chieti, Riforma Cartabia, il 24 ottobre all’Università l’evento formativo e informativo del Comune e Chieti Solidale

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 11 ottobre 2024 -Comune di Chieti e Chieti Solidale S.r.l, sono insieme motori di un importante evento formativo dedicato ai diritti, “La Legge Cartabia: aspetti giuridici, metodologici ed operativi della Riforma del processo civile e del diritto della famiglia”, che si terrà il 24 ottobre all’Auditorium dell’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti- Pescara (via dei Vestini, 31,) dalle ore 8:30 alle ore 18:00. Una giornata di confronto con l’intento di costruire una rete inter-istituzionale e inter-professionale (Comune, Azienda Chieti Solidale S.r.l., Asl, Autorità Giudiziarie, Ordini professionali, Curatori, Legali etc.) capace di porre in essere quanto disciplinato dalla Riforma, introdotta con il decreto legislativo n. 149 del 2022, con l’obiettivo principale di migliorare l’efficienza, la trasparenza e la tempestività dei processi, riducendo i tempi della giustizia, con interventi sempre più rispondenti alle esigenze di tutela dei nuclei familiari, in particolare dei minorenni – “L’evento intende informare e formare su tematiche che riguardano le istituzioni del territorio e soprattutto entrano nella vita delle persone e dei territori – aggiunge la nota pubblicata. Ci ha mosso un intento importantissimo – così il sindaco Diego Ferrara, l’assessora alle Politiche Sociali Alberta Giannini e Pierluigi Balietti, presidente del Cda di Chieti Solidale- , per questo l’evento nasce anche per informare e aggiornare tutti i professionisti coinvolti nei processi civili e penali in merito alle principali novità della Riforma, lo facciamo come istituzione più prossima alla comunità, perché siamo terminali di procedure e rapporti che riguardano la popolazione e dunque riteniamo sostanziale omogeneizzare le prassi operative e metodologiche, nonché adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente, tutelando gli interessi della cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. L’obiettivo è anche quello di aggiornare i professionisti del territorio sulle nuove modalità di comunicazione, uniformando le prassi e promuovendo un’integrazione e una sinergia inter-istituzionale tra i vari enti coinvolti – Lo facciamo grazie a un ruolo di primo piano della partecipata comunale Chieti Solidale, che è terminale importante e prezioso di tanti e tali rapporti, aprendo i lavori sia al territorio, sia alla città e soprattutto agli studenti, perché intorno al simbolico tavolo della Legge Cartabia che apriremo il 28 ci siano proprio tutte le voci interessate dal tema – si legge sul sito web ufficiale. Uno speciale ringraziamento al personale dei servizi comunali coiunvolti e di Chieti Solidale che sono stati motori essenziali dell’iniziativa”. “Il convegno prevederà sessioni formative guidate da esperti autorevoli nel campo del sociale, del diritto di famiglia, della magistratura, della psicologia e della sociologia- – illustra Francesca D’Atri, coordinatrice dell’Area Minori e Famiglia del Comune di Chieti, nonché assistente sociale referente dell’equipe adozioni e affido e il moderatore della giornata – . I relatori saranno presenti non solo per trasmettere contenuti, esperienze ed approfondire le tematiche chiave della Riforma, ma anche per condividere uno spazio di confronto attivo e partecipativo nella Tavola Rotonda prevista nel tardo pomeriggio, prima della conclusione dei lavori – L’evento è aperto non solo ai professionisti ma anche agli studenti, nonché alle persone interessate alle suddette tematiche – Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione, attraverso il QrCode o il link, presenti sulla locandina – viene evidenziato sul sito web. La partecipazione è gratuita”. PROGRAMMA ore 8:30 Accoglienza e registrazione partecipanti ore 9:00 Saluti istituzionali: Diego Ferrara sindaco di Chieti; Alberta Giannini, assessore all’Innovazione Sociale; Pierluigi Balietti, Presidente Chieti Solidale S.r.l.; Angela Falcone, Dirigente Comune di Chieti, II Settore; Paolo Esposito, Direttore Generale dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti- Pescara; Thomas Schael Direttore Generale ASL 2 Lanciano Vasto Chieti; Drusiana Ricciuti, Responsabile Assistenza Consultoriale ASL 2 Lanciano Vasto Chieti; Maria Concetta Falivene, Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza della Regione Abruzzo; Amalia Di Santo, Presidente Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Abruzzo; Goffredo Tatozzi, Presidente Ordine degli Avvocati della Provincia di Chieti; Sonia Ruggieri, Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, psicologa-psicoterapeuta – viene evidenziato sul sito web. Ore 10.15 Apertura dei lavori Ore 10:15 “Servizi sociali professionali dedicati alla persona, avvocati e famiglie: un’alleanza possibile alla luce della riforma Cartabia?” Relatrice: Stefania Crema, Specialista in criminologia, diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minori Ore 11:30 Coffee Break Ore 11:45 “Il Tribunale ordinario per la tutela dei diritti della famiglia” Relatore Guido Campli, Presidente Tribunale Ordinario di Chieti Ore 12:15 “Il Tribunale per i minorenni e la significativa esperienza maturata a tutela dei diritti della famiglia e dei minori” Relatrice, Cecilia Angrisano, Presidente Tribunale per i Minorenni di L’Aquila Ore 12:45 “Il curatore del minore: ruolo e funzioni” Relatori, Matilde Giammarco, Foro di Chieti Ore 13:15 Pausa pranzo Ore 14:15 “Innovare il servizio sociale in equilibrio tra interventi trasformativi e scansioni temporali della riforma Cartabia” Relatrice, Patrizia Daniela Angeli, Assistente Sociale Specialista, Formatore e Supervisore di Assistenti sociali e operatori dell’aiuto Ore 16:00 “Giustizia riparativa e servizio sociale alla luce della riforma Cartabia” Relatore, Roberto Veraldi, Presidente Corso di Laurea- Servizio Sociale – Università “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara Ore 16:20 “La legge Cartabia tra prospettive di riforma e occasioni mancate” Relatore Francesco Ferzetti (intervento da remoto) Presidente Corso di Laurea- Politiche e Management per il welfare- Università “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara Ore 16:40-17:40 Tavola Rotonda Ore 18:00 Conclusioni Coordinatori scientifici del Convegno: Francesca D’Atri, Coordinatore Area Minori e Famiglia, Assistente Sociale Equipe Integrata Affido e Adozioni Comune di Chieti; Maria Grazia Galioto, Chieti Solidale S.r.l. Assistente Sociale Area Minori e Famiglia Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria organizzativa, nella persona di Silvia Di Muzio, coordinatore servizio assistenza specialistica scolastica di Chieti Solidale S.r.l. (silvadimuzio@chietisolidale – recita la nota online sul portale web ufficiale. it) e la dott.ssa Chiara Fasciani, cultore della Materia di Sociologia Generale presso l’Ateneo di Chieti (chiarafasciani@hotmail.it).

