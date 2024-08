Chieti, Rinviato al 2 settembre l’evento il Gran Galà dedicato a Mogol di domani. Resta fissato a martedì l’evento su Tenco.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti,18 agosto 2024. Sarà rinviato al 2 settembre prossimo l’evento di domani dedicato a Mogol a causa dell’incertezza del meteo che prevede temporali, raffiche di vento e abbassamenti di temperature – Tutto confermato, invece, martedì per la serata celebrativa dedicata a Tenco, con ingresso libero a piazza San Giustino,“Tenco Ascolta” è una tappa del percorso che culmina nel Premio Tenco presso l’Ariston di Sanremo con esibizione anche di gruppi teatini con inizio alle 21.15. “Una decisione sofferta ma necessaria il rinvio di Emozioni, il gran Galà di Mogol al 2 settembre prossimo – annuncia il vicesindaco e assessagli eventi Paolo De Cesare – . Abbiamo deciso, con la produzione, con il Maestro Valori e con l’ospite d’onore Giulio Rapetti e anche di tutti gli altri artisti, di cercare un’altra data per l’evento, messo a rischio dalle condizioni meteo incerte e non buone per la serata di domani – precisa il comunicato. Ci duole, perché si tratta di una serata davvero speciale che ci consentirà di conoscerlo meglio e da vicino in tutto il suo talento e tutta la sua storia – si legge sul sito web ufficiale. Martedì, invece, tutto confermato per il tributo a un altro grandissimo della musica italiana, il compianto Luigi Tenco con una rassegna fatta di canzoni, storie e memorie di uno degli autori più conosciuti e amati della musica italiana – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta di due eventi davvero iconici, che siamo riusciti a realizzare grazie al sostegno della Toto Holding che ha contribuito alla realizzazione degli eventi e che ringraziamo per questo atto di presenza e liberalità nei confronti della città. Aspetteremo qualche altro giorno per ascoltare Mogol, che è legatissimo all’Abruzzo, con lui stiamo costruendo un progetto che lo vedrà tornare in città. Sul palco il 2 settembre, tutti confermati gli artisti previsti, come il Maestro Angelo Valori e la sua Medit Orchestra, Gianmarco Carroccia, voce e fattezze inconfondibili, che affianca ormai Mogol in diverse date nazionali celebrative della collaborazione storica con Lucio Battisti, ma si alterneranno anche le altre canzoni scritte per interpreti di grandissima levatura come Mina, Cocciante, Morandi – precisa la nota online. Fra le esibizioni anche quella di Carlotta Scarlatto insegnante nella scuola di Mogol, il poeta Davide Rondoni che dialogherà con lui mettendo in luce la sua grande e longeva carriera – si apprende dal portale web ufficiale. Martedì 20 a piazza San Giustino e come annunciato, nulla cambia per l’evento-tributo, “Tenco ascolta”, una rassegna che gira l’italia e che culminerà a Sanremo con il Premio Tenco, sempre grazie alla sinergia con il Maestro Valori – precisa la nota online. Un libro in musica dedicato a una delle voci più struggenti della nostra canzone melodica, animata da tanti artisti, da Piji, cantautore romano poliedrico più volte presente al Premio Tenco e un autore, Sergio Sacchi, che ha scritto il libro dedicato al cantautore prematuramente scomparso – aggiunge testualmente l’articolo online. Ri graziamento speciale di nuovo a Toto Holding, sempre presente e Walter Tosto, fondamentale per la struttura palco che è stata utilizzata già nella piazza san Giustino, nonché Megalò. Appuntamento il 20 per la città e il territorio”.

