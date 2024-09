Chieti, Saluto dell’Amministrazione ai nidi comunali:

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 25 settembre 2024 – Nella mattinata di oggi il sindaco e l’assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino hanno portato il saluto dell’Amministrazione ai due nidi comunali Bambi e Il riccio e la volpe – si apprende dalla nota stampa. “Un gesto di attenzione e ascolto per un servizio a cui teniamo tantissimo- così sindaco Diego Ferrara e l’assessora Teresa Giammarino – . In entrambi i nidi abbiamo raggiunto il numero massimo di iscritti, con l’affido in concessione abbiamo assicurato l’apertura e la ripartenza e con il lavoro messo in campo in questi anni, faremo in modo di potenziarli, aprendo il nido di piazza Carafa per cui stiamo definendo il modo di isolarlo dal cantiere sovrastante e renderlo fruibile; ultimando quello del Villaggio Mediterraneo, ormai in dirittura di arrivo e riqualificando anche i locali di viale Amendola, per cui abbiamo ricevuto un finanziamento di oltre un milione di euro per adeguamento sismico e riqualificazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un obiettivo, riaprire i nidi chiusi nel 2018 non da noi, perché una città capoluogo come la nostra possa avere servizi moderni e di qualità a sostegno delle famiglie e della comunità, cosa che sta accadendo”.

