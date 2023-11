Chieti-Sambenedettese: info biglietti e accrediti

Chieti Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Domenica 19 novembre ore 14:30, allo Stadio Angelini, il Chieti affronterà la Sambenedettese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Vi ricordiamo che per la partita contro i marchigiani è stata indetta la GIORNATA NEROVERDE e pertanto non saranno validi gli abbonamenti – precisa la nota online. Ecco tutte le info sulla vendita dei tagliandi:COSTO TAGLIANDI Curva Volpi €8,00 (intero) – €4,00 (ridotto)Tribuna Centrale Coperta €20,00 (intero) – €10,00 (ridotto)Tribuna Laterale Scoperta €15,00 (intero) – €7,50 (ridotto)Poltronissime €25,00 (solo al botteghino)*Settore Ospiti €8,00 (intero) – €4,00 (ridotto) Gratis per le seguenti categorie: Under 10 (non compiuti), Disabili (100%) e accompagnatore Ridotto per le seguenti categorie: Under 16 (non compiuti), Donne, Over 70 (compiuti), disabilità inferiore al 100%*Saranno 500 i tagliandi destinati ai tifosi della Sambenedettese – recita la nota online sul portale web ufficiale. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online e nei punti vendita autorizzati entro sabato 18 novembre ore 19. Non ci sarà la vendita al botteghino dello Stadio il giorno della partita – si legge sul sito web ufficiale. Segue il link diretto: https://www.ciaotickets.com/biglietti/chieti–sambenedettese-calcioMODALITA’ VENDITA TAGLIANDI I biglietti potranno essere acquistati sul circuito ciaotickets cliccando sul seguente link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/chieti–sambenedettese-calcioSeguono gli orari del botteghino dello Stadio Angelini:Oggi: dalle 16 alle 19Venerdì: 10-14 | 15:30-19:30Sabato: 10-14 | 15:30-19:30Domenica: 10-14 INFO ACCREDITI Segue il link con tutte le informazioni utili per la formulazione della richiesta accrediti: https://www.chietifc1922.com/accrediti/

