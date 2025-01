Chieti, Sì della Giunta a manifestazione di interesse per il recupero e fruibilità dell’area tra via dei Frentani e via Silio Italico

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 23 gennaio 2025 – Sì della Giunta alla manifestazione di interesse tesa alla valorizzazione di uno spazio strategico per la comunità, il campo situato tra via dei Frentani e via Silio Italico, nei pressi della scuola del Comprensivo 2, affinché l’area esterna possa divenire fruibile per la cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. “Una sinergia, quella fra Assessorato allo Sport e alla Pubblica Istruzione che mira a promuovere un utilizzo dell’area in linea con le esigenze della comunità, coinvolgendo associazioni, enti e soggetti privati che possano collaborare con il Comune per perseguire queste finalità – spiegano gli assessori Manuel Pantalone e Teresa Giammarino -. Ringraziamo i servizi comunali competenti, nonché l’ufficio gare del nostro Ente, che si stanno occupando della predisposizione del bando per la manifestazione di interesse pubblica, uno strumento fondamentale per individuare, in maniera trasparente, un soggetto qualificato in grado di gestire l’area nel rispetto delle condizioni stabilite dal Comune – Il progetto prevede che il soggetto affidatario si faccia carico della riqualificazione, della manutenzione ordinaria e straordinaria, dell’apertura e chiusura dell’area secondo orari definiti e dell’elaborazione di un piano operativo per la gestione dello spazio – aggiunge testualmente l’articolo online. Tutto questo senza alcun onere finanziario a carico dell’Amministrazione, garantendo la sicurezza, l’accessibilità e il decoro urbano, oltre alla possibilità di proporre iniziative compatibili con le finalità pubbliche – Vogliamo che questo spazio diventi un luogo di aggregazione sociale aperto a tutta la comunità, con particolare attenzione alle famiglie, ai giovani e alle associazioni locali che promuovono attività sportive, culturali e sociali, mantenendo per vicinanza e finalità, la funzione di completamento delle strutture a servizio della comunità scolastica di Via Per Francavilla che l’anno prossimo avrà tutte le scuole secondarie di primo grado del comprensivo 2 he attualmente sono ospitate a Chiarini comprensivo 1. I criteri di equità e trasparenza guideranno tutto il processo di valutazione delle manifestazioni di interesse, assicurando che il soggetto affidatario disponga delle competenze e delle risorse necessarie per garantire il buon utilizzo dell’area – si legge sul sito web ufficiale. Il lavoro che ci accingiamo a fare è dunque cruciale per garantire la piena fruibilità dell’area e il suo utilizzo come spazio pubblico a beneficio di tutti”.

