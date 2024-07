Chieti, Sì della Giunta all’ingresso di Chieti nella rete della “Città che legge”

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 24 luglio 2024 – Sì della Giunta alla sottoscrizione del Patto comunale per la lettura, passo fondamentale per accedere al bando ministeriale Città che legge – “Il Comune di Chieti si candida all’ottenimento della qualifica di “Città che legge”, una speciale identità che si ottiene mediante la partecipazione al bando ministeriale che prevede la stesura di un Patto locale per la lettura capace di coinvolgere associazioni, enti e soggetti attivi nella progettazione e realizzazione di iniziative di promozione della lettura – spiegano il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare e la consigliera delegata ai Rapporti istituzionali e con le associazioni Barbara Di Roberto – Il “Patto per la lettura” è un passo importante per la città perché fornisce l’accesso a numerosi vantaggi e risorse per chi lo adotta: dall’ottenimento di finanziamenti e risorse, allacollaborazione con il Centro per il libro e la lettura e altre istituzioni culturali sul fronte della promozione, nonché alla creazione di una rete tra enti pubblici, scuole, biblioteche, associazioni e privati volta a dare maggiore visibilità alle iniziative locali e alla promozione a livello nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per la nostra realtà culturale si tratta di un’adesione importante, perché il progetto Città che Legge, istituito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in intesa con l’ANCI favorisce l’accesso alla conoscenza e la crescita socio-culturale della comunità, anche per questa ragione in questi anni abbiamo promosso, patrocinato e favorito le attività e iniziative insistenti sul proprio territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. A tale fine è rilevante l’attività da noi svolta tramite la biblioteca Bonincontro attraverso il suo patrimonio di oltre 5.000 volumi messi a disposizione della comunità e gli innumerevoli presentazioni e pubblici confronti su opere di autori locali e nazionali; come lo è la maratona di lettura ospitata ogni anni dal Teatro Marrucino e a cura dell’Associazione “Il Giardino delle Pubbliche Letture” e le Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio Chieti-Pescara e l’Aquila-Teramo; nonché il Festival autori in piazza organizzato da diverse associazioni e club service cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Chieti ha poi presidi storici della promozione della lettura come gli Istituti scolastici che hanno da anni aderito al programma Cepell di “Libriamoci” e il Convitto Nazionale “G.B. Vico” che gode già del riconoscimento ministeriale di Scuola Polo per la promozione della lettura della Regione Abruzzo, nonché di Scuola coordinatrice della Rete BIBLIARS (Progetto Nazionale di promozione della lettura a scuola e valorizzazione delle biblioteche scolastiche). A questi soggetti si uniscono case editrici come la Giuffrè Francis Lefebvre e diverse librerie cittadine, dalla storica De Luca, un vero presidio culturale alla libreria per bambini “Piccio Pancia”, tutte promotrici e organizzatrici di attività e iniziative per la diffusione della pratica della lettura e per la diffusione del libro”.

