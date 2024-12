Chieti, Sindaco e assessori Della Penna e Rispoli su bilancio

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 27 dicembre 2024 – Tutti approvati i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di oggi, fra cui Triennale Opere Pubbliche, Documento Unico di Programmazione e Bilancio previsionale 2024/26, passati con i 17 voti favorevoli della maggioranza – viene evidenziato sul sito web. “Abbiamo approvato a larga maggioranza documenti importanti per il cammino di risanamento della città e di questo ringrazio i nostri consiglieri comunali che convintamente hanno votato perché il percorso avviato risollevi Chieti – commentano il sindaco Diego Ferrara e l’assessora al Bilancio Tiziana Della Penna – . Siamo nel bel mezzo del cammino del risanamento, la seduta di oggi aggiunge all’iter procedurale del bilancio stabilmente riequilibrato una tappa fondamentale, a cui seguirà una serie di consigli che ci condurrà, entro la metà di febbraio ad approvare tutti gli altri Atti sospesi per effetto del dissesto – recita il testo pubblicato online. Il grosso è passato, vogliamo esprimere sollievo non tanto per l’Amministrazione che ha lavorato e lavora per portare la città fuori dall’incubo del dissesto, quanto per la comunità che merita opere, merita servizi, merita le manutenzioni che senza l’approvazione di questi documenti non è possibile effettuare – Tiriamo dritti per la nostra strada, che è quella di risollevare Chieti con lavori e risposte alle sue importanti istanze”. “Abbiamo approvato un triennale da oltre 64 milioni di euro con 34 interventi importanti, incentrato principalmente sulla lotta al dissesto idrogeologico e all’accessibilità alla città – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – . Dentro ci sono ben 15 milioni di euro destinati a questo con interventi che puntano a risolvere i problemi annosi della collina di Santa Maria, ma anche di altri posti come Santa Maria Calvona e Piane Vincolato – aggiunge testualmente l’articolo online. A queste risorse, che provengono da fonti statali ed europei si aggiungono quelle relative all’accessibilità, i parcheggi in corso di definizione in via Ciampoli e piazza Carafa – si apprende dal portale web ufficiale. Ci prema arrivare a una visione di città che sia accessibile, inclusiva e sicura, per cui con il prossimo triennale, legato al Bilancio previsionale 2025/27 che approveremo subito dopo questo, destineremo i maggiori fondi e tutta l’attenzione che serve alla manutenzione stradale della città”.

