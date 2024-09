Chieti, Sindaco Ferrara su mensa scolastica: “Lieti della disponibilità di Virgo, Chieti Calcio ed Esa Energia a favore del servizio

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 17 settembre 2024 – “La disponibilità di Virgo Cosmetics, Chieti Calcio ed Esa Energia a dare un contributo a supporto dei costi della mensa scolastica è sicuramente una buona notizia, specie l’indomani dell’approvazione in Consiglio della variazione di bilancio che consentirà al servizio mensa di essere assicurato per l’inizio dell’anno scolastico 2024/25 e in attesa della definizione della gara di appalto per il nuovo gestore”, così il sindaco Diego Ferrara – si apprende dal portale web ufficiale. “Grazie al Consiglio di ieri siamo in grado di far ripartire la mensa già dal 23 settembre, come ci eravamo impegnati a fare e in linea con la riattivazione del tempo pieno, per cui ogni disponibilità che arriva dalla città è ben accetta, soprattutto se nasce da importanti interlocutori del territorio che stanno dimostrando attenzione e passione per il futuro della nostra comunità – rimarca il sindaco – . Al fine di concretizzare questa volontà, per cui ringraziamo le attività economiche proponenti, studieremo con gli uffici comunali il modo migliore e lo strumento amministrativo più adeguato a recepire tale disponibilità, alimentando, così, in efficacia e trasparenza, una sinergia a vantaggio della città e della speciale utenza di questo servizio, a cui teniamo molto e che abbiamo voluto assicurare pur con sacrificio a causa delle condizioni di dissesto dell’Ente”.

