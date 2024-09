Chieti, Strisce blu in piazza Carafa

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 26 settembre 2024 – Arrivano le strisce blu in piazza Carafa a Chieti Scalo – recita il testo pubblicato online. Il provvedimento relativo all’area, che prevede 38 stalli in tutto, andrà in vigore da domani – “In attesa di utilizzare le risorse contenute nel bilancio di cui si apre ora l’iter di approvazione con il via libera del Ministero dell’Interno, è stato riqualificato lo spazio dedicato alla sosta di piazza Carafa – spiega l’assessore alla Mobilità Stefano Rispoli – . Con l’istituzione degli stalli in una delle zone più fruite e centrali della parte bassa della città, oltre a potenziare l’offerta di parcheggi a pagamento, si è provveduto a restituire ordine e decoro alla zona e una migliore mobilità e sicurezza della piazza, frequentata grazie all’area verde che ospita – La tariffazione è quella applicata a tutto il territorio cittadino, una scelta divenuta inevitabile per via della necessità di coprire le spese di gestione del servizio tornato in capo all’Ente dopo il fallimento di Teateservizi – aggiunge la nota pubblicata. Al contempo non si ferma il lavoro per aumentare il numero dei parcheggi cittadini, proprio a piazza Carafa è in via di realizzazione un parcheggio interrato che risponderà in pieno al fabbisogno di stalli della zona e ci consentirà di liberare parcheggi a pagamento in superficie, rendendoli accessibili gratuitamente”.

