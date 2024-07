Chieti, Tari, sportello aperto in Comune martedì e giovedì. Tutto quello che c’è da sapere

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:È operativo due giorni a settimana dalle 9 alle 13 lo sportello dedicato alle utenze Tari 2024, un front office attivato a fronte della presa in carico del servizio da parte del Comune, con l’ausilio della società Mercurio supporto riscossioni – precisa il comunicato. Si potenziano così le possibilità di interagire con il Comune per avere informazioni o presentare istanze di rettifica degli importi del tributo – recita il testo pubblicato online. È possibile farlo: – direttamente allo sportello Gestione TARI 2024 ubicato in Corso Marrucino 81 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13; – telefonando al numero 0862/1960630 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13; – inviando istanze alla mail gestione – recita la nota online sul portale web ufficiale. tari2024@comune – chieti.it o alla PEC protocollo@pec.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it. Si ricorda, inoltre che l’Amministrazione comunale ha stabilito per l’anno 2024, tre rate aventi scadenza: 25 agosto 2024 40% 15 ottobre 2024 30% 7 dicembre 2024 30% E che gli importi sono pagabili tramite F24 e gratuitamente anche nella modalità on line accedendo al link https://chieti.cassettotributario – aggiunge testualmente l’articolo online. it. Sono, altresì, disponibili sul sito istituzionale del Comune di Chieti tramite shortlink https://rb.gy/s8hghv , i modelli di dichiarazione per l’attivazione, variazione e cessazione ai fini della Tassa rifiuti – precisa il comunicato. Il servizio è gestito da Mercurio Supporto Riscossioni Srl. “Era nostra premura riattivare la funzione di riscossione dell’Ente e voglio ringraziare sia il settore dei servizi al cittadino perché nonostante il carico di lavoro si è reso subito disponibile, vista l’importanza della gestione, sia la società che ci supporta nel rapporto con la cittadinanza – così il sindaco Diego Ferrara – . In queste settimane abbiamo lavorato sodo per venire incontro alle istanze dell’utenza che sono variegate e diverse e che abbiamo temporaneamente ripreso in carico dopo il fallimento di Teateservizi. Stiamo strutturando le attività nelle more della gara per la riscossione per andare avanti per andare avanti e dare alla cittadinanza la possibilità di pagare, mettersi in regola e avere tutte le informazioni del caso – recita il testo pubblicato online. Diverse sono già le persone che sono venute stamani allo sportello per operazioni che non è possibile esaurire attraverso la mail, cosa che ci sembra un buon inizio, anzi, una ripresa importante per il risanamento dell’Ente e per il futuro della città in termini di prestazioni e servizi da parte del Comune”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it