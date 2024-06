Chieti, Tavolo con le associazioni di atletica per l’utilizzo dell’Angelini.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 19 giugno 2024 – Si è svolto nei giorni scorsi un incontro con le associazioni sportive che utilizzano lo Stadio Angelini per svolgere le proprie attività e l’assessorato allo Sport. “Tema del tavolo che abbiamo voluto per intensificare il dialogo con le compagini di atletica che fanno attività all’Angelini – spiega l’assessore allo Sport – è stata la situazione attuale, che vede l’impianto affidato pro tempore al Chieti Calcio FC, in attesa della gara che definirà l’individuazione del nuovo gestore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un confronto aperto e costruttivo in cui abbiamo ascoltato i punti di vista di diverse associazioni per rendere ancora più fruibile e aperto l’impianto, contemperandolo alle esigenze della società del Chieti che lo gestisce ora – si apprende dal portale web ufficiale. C’erano ASD Runners Chieti rappresentata da Guido Barbuscio; l’associazione di atletica “Pietro Mennea” con Carlo Piersante e Katty Gazzellini; per Thetys Chieti, Nicola Piro e Gianfranco Puddu. Tutti hanno parlato della situazione e rappresentato istanze e proposte che terremo da conto, perché vogliamo che il territorio usufruisca del nostro patrimonio sportivo, a maggior ragione oggi che ci apprestiamo ad aprire l’anno di Chieti Città Europea dello sport 2025, che sarà un riconoscimento speciale per la città, ma soprattutto per le realtà sportive

