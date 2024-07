Chieti, Teate on air riparte con la nuova veste.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 23 luglio 2024 – Tagliato il nastro della sede rinnovata della web radio cittadina Teate on air, nata a Chieti grazie alla passione dei volontari di Erga Omnes, sotto l’egida della Regione Abruzzo e del Comune di Chieti, in collaborazione con l’Informagiovani di Chieti, il CSV Abruzzo e l’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara – viene evidenziato sul sito web. Stamane il taglio del nastro del restyling nella sede dell’ex centro sociale di San Martino, in via Montegrappa 176, la porta accanto a quella del Centro operativo comunale gestito dalle associazioni di protezione civile comunale, attivo in questi giorni per servizi come pronto farmaco e pronto spesa – Stiamo dedicando tante attenzioni a questo progetto che ci vede protagonisti con Erga Omnes – così l’assessore alle Politiche giovanili Manuel Pantalone – a breve dovremo chiudere la pratica per Abruzzo giovani 2023 su cui questo progetto avrà una centralità. I passi fatti sono tanti, da quelli logistici a quelli funzionali con i podcast video e con il nuovo fondo vogliamo portare in dub le trasmissioni, in modo da avere una radio sempre accesa, che parla il linguaggio di vari media e generazioni e raggiungibile tecnologicamente da tutti gli apparati – precisa il comunicato. Vincente la squadra che ci ha condotto fin qui che con la radio fa comunicazione e con gli sportelli dell’Informagiovani fa formazione e un orientamento al lavoro capace di portare a buon fine metà dell’utenza dello sportello – recita il testo pubblicato online. Lo studio di Teate on Air di oggi è cresciuto negli anni, lo abbiamo inaugurato il 30 ottobre 2021, grazie ai fondi dell’avviso Abruzzo Giovani 2019, con un contributo di 25.000 euro (32.500 euro totale, comprensivo di cofinanziamento da parte del Comune di Chieti) che ha permesso di avviare la costruzione della sala radio, di acquistare l’attrezzatura, di garantire la formazione dei volontari e di redistribuire il supporto degli esperti – precisa il comunicato. Invece, con i fondi di Abruzzo Giovani 2021 pari a 18.600 euro del finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo (23.250 euro il finanziamento totale, compreso il cofinanziamento da parte del Comune di Chieti capofila del progetto). Una buona base per essere la voce ufficiale di Chieti Città europea dello Sport 2025”. “L’obiettivo è quello di creare sempre di più uno spazio di aggregazione, di scambio di idee e competenze, di dare l’opportunità di crescita ai giovani e di dare voce alla cittadinanza, oltre ad avere un punto di riferimento per le politiche giovanili sul territorio – afferma Pasquale Elia, presidente di Erga Omnes ed Editor di Radio Teate On Air – Siamo seguiti, abbiamo formato e accolto molti volontari e ora siamo pronti a crescere, per diventare una voce del territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono tanti ed emozionanti i passi avanti di questo progetto no profit pensato nel periodo del lockdown, con le scuole chiuse per l’emergenza COVID-19, le piazze e le strade vietate, i locali costretti alla serrata: la radio oggi cambia pelle grazie a finanziamenti ministeriali intercettati dall’Assessorato alle Politiche giovanili e torna protagonista per accorciare ancora di più la distanza tra i giovani, pronta alla sfida di Chieti Città Europea 2025. Importante la formazione Sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione della sala radio, è stato garantito l’acquisto di mobilia e materiale audio-video per potenziare la qualità logistica e tecnica, inoltre è stata implementata la pubblicità. A Teate On Air si parla di musica, attualità, protagonismo giovanile, opportunità formative e lavorative, ecc., il tutto visto con gli occhi dei giovani che sono i principali protagonisti”. N. B. Disponibile sul sito www.radioteateonair.it e sui social questo strumento combina il fascino tradizionale della radio con le potenzialità della tecnologia moderna, il primo mezzo di comunicazione di massa ripensato nell’era dei social network, diventa mezzo con la vocazione di comunicare con e tra i giovani – aggiunge la nota pubblicata. Il punto di nascita è Chieti ma dalle radici il progetto cresce in tutto il territorio abruzzese ed oltre e per rafforzare l’idea, che non ha scopo di lucro, si cercano giovani motivati che hanno voglia di mettersi in gioco e che possono dedicare le loro competenze e parte del loro tempo per aggiungere valore al gruppo – Gli interessati a contribuire al progetto o a farne parte possono inviate una mail all’indirizzo info@radioteateonair.it.

