Chieti, Torna Amami Teatro, in scena e fuori scena giorno e notte

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:La Rassegna, giunta alla sua quinta edizione, conta ottomilaseicentoquaranta minuti ininterrotti di spettacolo dal vivo, concerti, lezioni aperte, visite guidate, degustazioni e tante altre attività ad ingresso libero e gratuito per tutti gli spettatori. Dopo il successo della precedente edizione e le oltre 15.000 presenze registrate nel 2023, torna al Teatro Marrucino di Chieti “Amami Teatro – In scena e fuori scena, giorno e notte”, la Rassegna di promozione e valorizzazione della cultura teatrale che prevede l’apertura continuativa e senza interruzioni del Teatro per 144 ore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Organizzato dalla Deputazione Teatrale Teatro Marrucino, in collaborazione con il FAI – Delegazione di Chieti e la CNA Abruzzo e con il contributo della Camera di Commercio di Chieti Pescara, l’evento si terrà dalle ore 23.00 del 16 dicembre alle ore 23.00 al 22 dicembre 2024 con un programma inedito e variegato che mette insieme musica dal vivo, teatro, danza, silent disco, proiezioni cinematografiche, lezioni universitarie, dirette televisive, visite guidate, presentazioni letterarie, sessioni di trucco scenico, vestizioni e tanto altro – riporta testualmente l’articolo online. “È un momento nel quale il Teatro Marrucino si mostra integralmente per quello che rappresenta, cioè il punto di riferimento di una città culturale” sottolinea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Deputazione Teatrale Ing. Giustino Angeloni “E noi dobbiamo essere capaci di capire cosa chiedono gli spettatori, specialmente quelli giovani che, in Amami Teatro, potranno trovare uno spazio interamente dedicato”. Dalle ore 23.00 di lunedì 16 dicembre, momento in cui la Cerimonia inaugurale darà il via alla Rassegna tra musica, danza e qualche sorpresa, il Teatro Marrucino resterà poi aperto ininterrottamente fino alle 23.00 di domenica 22 dicembre, per sei giorni e sei notti in cui, sul palcoscenico ed in tutti gli spazi disponibili del Teatro, si avvicenderanno centinaia di artisti abruzzesi e provenienti da tutta Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Numerosi gli eventi che si susseguiranno nel corso delle giornate: il calendario delle attività di spettacolo prevede, infatti, la presenza di musicisti, orchestre, attori, performer, danzatori, compagnie teatrali, DJ ed artisti di diversi segmenti dello spettacolo dal vivo, tutti animati dal comune obiettivo di valorizzare e promuovere la conoscenza del Teatro e dei suoi valori.Come ogni anno, sul palcoscenico – e non solo – si alterneranno spettacoli e attività di ogni genere: dalla musica classica a quella elettronica, dalle dirette televisive del TGR Abruzzo ad un’esclusiva Sessione di Laurea di cui saranno protagonisti gli studenti dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dalla prosa al teatro dialettale, dall’improvvisazione ai giochi di ruolo, fino ad arrivare al puro intrattenimento con la silent disco ed il burlesque, che tornano ad animare il Teatro Marrucino dopo i grandi successi riscossi negli anni passati.Anche quest’anno giovani e giovanissimi saranno tra i protagonisti della Rassegna con numerosi spettacoli dedicati, tra cui gli appuntamenti organizzati dalla Scuola di Recitazione del Teatro Marrucino – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre, grazie alla collaborazione con Atenei e Conservatori del territorio, gli spettatori avranno la possibilità di assistere, anche fino a tarda notte, a lezioni aperte e seminari a cura dei docenti dell’Università d’Annunzio e del Conservatorio Braga di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Oltre allo spettacolo dal vivo, sono numerose le attività collaterali che contribuiranno ad animare il Teatro Marrucino nei giorni della Rassegna – viene evidenziato sul sito web. Nel Foyer Bar del Teatro si terranno degustazioni di vini abruzzesi nell’ambito dell’iniziativa “Marrucino di…Vino”, che si terrà ogni giorno alle 20.00 ed alle 24.00, in contemporanea alle attività sul palcoscenico – aggiunge testualmente l’articolo online. Torna anche l’appuntamento con le mostre permanenti che, come ogni anno, promuovono l’artigianato locale riguardante le arti teatrali e musicali – aggiunge la nota pubblicata. Non solo liuteria, ma anche strumenti a fiato, tutti realizzati in territorio abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Rassegna, interamente ad ingresso libero e gratuito, è frutto di una intensa e proficua collaborazione su base volontaria ed a titolo non oneroso tra organizzatori, staff ed artisti.Inoltre, grazie al contributo del Gruppo La Panoramica, gli spettatori avranno la possibilità di usufruire del servizio di trasporto notturno gratuito lungo la direttrice che va da Largo Cavallerizza a Chieti Scalo durante tutta la durata della manifestazione – si apprende dalla nota stampa. “Amami Teatro, in scena e fuori scena, giorno e notte” vi aspetta al Teatro Marrucino dal 16 al 22 dicembre 2024, per vivere insieme ottomilaseicentoquaranta minuti di spettacolo dal vivo senza interruzioni.

