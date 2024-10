Chieti, Trekking urbano, una passeggia in mezzo alla storia della città

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 29 ottobre 2024 – Tutto pronto per la 21esima edizione del Trekking urbano, che il 31 ottobre prenderà vita nei luoghi culturali e storici della città. Il tema di quest’anno dell’evento che quest’anno il Comune di Chieti organizza in modo diretto, attraverso l’adesione al format del Comune di Siena, è “Natura ad arte: memoria, artificio, paesaggio”. Stamane la conferenza di presentazione con il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo de Cesare, l’archeologo Serafino Ferreri e Niko Di Benedetto – aggiunge testualmente l’articolo online. “Un appuntamento che ogni volta ci restituisce scorci di storia antica e inedita della città – commenta il vicesindaco e assessore a Cultura e Turismo, Paolo De Cesare – . Anche per questa edizione Chieti sarà protagonista e presente nella programmazione nazionale della Giornata del Trekking Urbano ideata dal Comune di Siena, abbiamo costruito un percorso emozionante, “Camminare che meraviglia”, pensato insieme a due giovani motori dell’evento quali sono il creativo Niko Di Benedetto e l’archeologo Serafino Ferreri, che hanno preparato un appuntamento a costo zero per l’ente, donando la propria professionalità alla città. Si rinnova una speciale avventura culturale, oltre che esperienziale, articolata quest’anno in quattro visite attraverso l’identità medievale della città. Un percorso da scoprire a passo lento, quello richiesto dalla Giornata, che conta la partecipazione di un centinaio di Comuni italiani, dai grandi Capoluoghi di Regione fino ai piccoli borghi – precisa il comunicato. Questa è anche l’occasione di testare un progetto condiviso con Niko Di Benedetto e la sua agenzia, si tratta di Chieti Welcome, che prevede info point e corner point per rendere fruibile la città sul fronte turistico anche attraverso un ulteriore strumento tecnologico, che grazie a una app aprirà le porte della città. Invito tutti a dare attenzione a questo appuntamento e a prenotarsi per le tappe ancora disponibili”. “Ogni cittadino dovrebbe contribuire alla conoscenza della propria città – così Niko Di Benedetto – . Il nostro progetto valorizza la città, valorizza le persone che dovrebbero a loro volta valorizzare il patrimonio culturale cittadino – Il trekking è stato occasione per testare la piattaforma che si svilupperà con Chieti Welcome ed ha funzionato perché abbiamo il sold out quasi per tutte le visite previste per la Giornata”. “Con il mio collega archeologo Miguel Davide ci siamo resi conto di come ci sia bisogno, per conoscere la città, di un approccio specialistico – così l’archeologo Serafino Ferreri – Faremo vedere al pubblico una cosa bellissima, ciò che è emerso dalla nostra ricerca su Chieti e in anteprima, prima cioè che diventi una nostra pubblicazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il trekking è un’attività fisica e benefica, lasceremo traccia del percorso del 31 anche con una mappa online, perché si possa usufruire del percorso tutto l’anno: si tratta di 16 punti si sosta, protagonista la città medievale e rinascimentale: Piazza Garibaldi visita al luogo dove si trovavano i bastioni dei Cappuccini; visita a largo Moricorvo, alla Torre Muraria , alla Trinità dove vedremo sulle carte storiche la chiesa con le torri e tutto ciò che venne demolito, vedremo i bastioni della Civitella e in via Napoli, in un locale privato, vedremo delle mura urbane medievali – aggiunge la nota pubblicata. Su piazza San Giustino faremo rivivere la vecchia Porta Zunica, poi divenuta Porta Colle Gallo, per poi passare a Porta Santa Maria nel quartiere omonimo, entrata alla città che si aggiunse dopo Porta Pescara, Porta San Giovanni, Porta de Nuculis e Porta Sant’Angelo, le quattro porte che diedero il nome alla città e che sono simboleggiate dalle 4 chiavi presenti sul gonfalone – Ci sarà la possibilità di veder anche un’opera d’arte di un nostro cittadino Stefanio Fagnano, artista e artefice di un murale realizzato a carboncino – Sarà un giro per conoscere e apprezzare ancora di più storia e cultura teatine”. I

