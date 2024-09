Chieti, tutto pronto per “La Notte Europea dei Ricercatori 2024”

Si stanno curando gli ultimi preparativi nel Campus di Chieti in vista de “La Notte Europea dei Ricercatori 2024”, organizzata dall’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara grazie al Gruppo coordinato dalla professoressa Elisabetta Dimauro. La grande manifestazione, preceduta da una serie di eventi che susseguitisi dal 24 settembre scorso, si aprirà, come previsto a livello europeo, venerdì, 27 settembre, alle ore 16:00, con la cerimonia inaugurale alla quale parteciperà tutta la Comunità accademica della “d’Annunzio”, a partire dal Rettore, Liborio Stuppia, al Direttore Generale, Paolo Esposito, alla professoressa Elisabetta Dimauro, Coordinatore del Gruppo organizzatore, che coinvolgerà i tanti alunni e studenti che, nel mentre, saranno arrivati nel Campus di Chieti. Da lì avranno inizio le oltre 260 attività divulgative, gli esperimenti e gli incontri previsti dal programma, distribuiti nelle aule didattiche, nei laboratori dei Centri di ricerca, delle Scuole e dei Dipartimenti alle quali si aggiungeranno seminari e spettacoli. La manifestazione avrà il suo lungo ed intenso momento conclusivo sul palco centrale, dove si susseguiranno momenti di grande interesse. Inizierà alle 19:00 lo spettacolo “Somebody to love” con l’Orchestra “I giovani archi”. Alle 21:00 sarà la vota degli “HeiMI” con “Non accettare cookies dagli sconosciuti, ma prima seguici”. Subito dopo, alle 22:00 sarà la volta del Coro dell’Ateneo, “Ud’A InCanto”, diretto dal maestro Cristian Starinieri, con “Voices of unity: songs of hope and harmony”. La notte si concluderà con il DJ Set “Care & Vibes DJ Night”. Sarà possibile raggiungere comodamente il Campus universitario di Chieti utilizzando il servizio gratuito di bus-navette con arrivo all’ingresso del Rettorato, in via dei Vestini, direttamente da Pescara (capolinea Viale Pindaro), dai parcheggi di scambio, anch’essi gratuiti, del “Palatricalle”, di Piazza Mediterraneo e del Foro Boario della Camera di Commercio o utilizzando la “Linea 1”, servita dai filobus de “La Panoramica” da Piazzale Sant’Anna, Largo Cavallerizza (Piazza San Giustino), Grande Albergo Abruzzo, Stazione di Chieti Scalo. Grazie a Trenitalia, quest’anno, sarà possibile raggiungere il Campus da Pescara anche in treno su convogli da 420 posti l’uno, con partenze da Pescara Centrale o Pescara Porta Nuova e arrivo alla fermata più vicina al Campus, quella di Madonna delle Piane. Per fruire gratuitamente del trasporto, basterà dichiarare di voler partecipare a “La Notte Europea dei Ricercatori”.

“Questa è una data speciale per molti Atenei, come il nostro, tra i più importanti d’Europa – spiega la professoressa Elisabetta Dimauro, Coordinatrice del Gruppo della “d’Annunzio” che organizza La Notte Europea dei Ricercatori – Quest’anno abbiamo puntato su un tema grande e dai profondi significati, “We care”, declinato in tutti gli appuntamenti scientifici, culturali e anche dello spettacolo e dell’intrattenimento messi nel programma di questa serata e degli eventi che l’hanno preceduta. Abbiamo mantenuto come punto di riferimento l’obiettivo di divulgare la scienza e la ricerca, che è la missione della Notte Europea di Ricercatori – precisa la professoressa Dimauro -. Ringrazio tutto il gruppo che mi ha accompagnato in questa straordinaria esperienza, il Rettore Liborio Stuppia, il Direttore Generale, Paolo Esposito, tutto il personale e i collaboratori dell’Ateneo per la costante, paziente e fattiva collaborazione, oltre al Comitato scientifico che ha curato il corposo programma che si appresta a diventare realtà da vivere e condividere insieme. Invito tutti – conclude la professoressa Dimauro – a questa grande festa della cultura e della ricerca scientifica”.