Chieti, TUTTO PRONTO PER LA QUINDICESIMA EDIZIONE DEL CHOCOFESTIVAL CHIETI

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 20 novembre 2024 – Chieti torna ad essere la capitale del cioccolato per tre giorni, con la quindicesima edizione del Chocofestival. L’evento animerà il centro storico da venerdì 22 a domenica 24 novembre, tra stand, esposizioni, specialità da tutta Italia, spettacoli, attività per i più piccoli e ospiti d’eccezione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa è promossa da Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila con il contributo della Camera di Commercio Chieti Pescara e con il patrocinio del Comune di Chieti – precisa il comunicato. Venerdì, alle ore 11, il taglio del nastro – recita il testo pubblicato online. Per tre giorni corso Marrucino torna a trasformarsi in un’enorme pasticceria all’aperto con vetrine tematiche sulla cioccolata – si apprende dal portale web ufficiale. L’evento 2024 sarà, come consuetudine consolidata, di richiamo nazionale, ricco di sorprese e riservato alle migliori aziende del settore – si apprende dalla nota stampa. Una quindicina gli stand, con espositori provenienti da molte regioni italiane – si apprende dalla nota stampa. La novità assoluta della quindicesima edizione è l’appuntamento con “Rosso Fondente”: un percorso per scoprire gli abbinamenti tra cioccolato e vino che avrà per protagoniste le principali cantine del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’associazione Abruzzo Sostenibile, si svolgerà nei pomeriggi di sabato e domenica (biglietti in vendita sul posto) nella splendida cornice di piazza San Giustino – riporta testualmente l’articolo online. Il programma è disponibile al seguente link: www.chocofestival.it “Sarà un’edizione speciale, la 15esima che rinnova un sodalizio efficace e sentito con Confartigianato Chieti L’Aquila che ringraziamo ancora una volta per la passione che accompagna questa iniziativa – così il vicesindaco Paolo De Cesare – . Un programma ricco con tanti eventi che animeranno il centro storico, insieme a una serie di iniziative itineranti a cui si aggiungono degli appuntamenti in musica importantissimi ospitati dal Marrucino, il concerto jazz di domenica e il doppio appuntamento di sabato con la musica di Disney a cura della Chieti Calcio, sinergie che ci fanno piacere perché quando le associazioni del territorio collaborano fattivamente è un beneficio per tutti – precisa la nota online. Per questo invito tutta la cittadinanza, gli avventori e i turisti a partecipare per le tante iniziative che ci saranno – Il Comune ha fatto la sua parte con servizi di partnerariato come sempre per questa bellissima iniziativa che apprezziamo”. “Sarà un momento importante per Chieti e siamo certi che l’edizione 2024 sia una tappa di crescita e di qualità sia da assaporare, sia da vivere – così l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – . Questa edizione si preannuncia straordinaria sia per il valore del Chocofestival, sia per il cartellone ricchissimo di questa edizione, per cui ringraziamo tutti i motori, Chieti Calcio compresa, perché il gioco di squadra dà risultati di cui trarrà beneficio tutta la città e perché abbiamo sperimentato in questi quattro anni il fatto che lo sport sia un veicolo eccezionale aggregazione, a maggior ragione nell’anno di Chieti Città Europea dello Sport. Il centro storico sarà acceso in più luoghi e faremo un appello ulteriore alle attività perché restino aperte – Il Festival porta nel centro storico cittadino eventi di elevata qualità, lo fa in un momento importante, quello che precede il cartellone delle iniziative natalizie che animerà la città per tutto il periodo festivo, per questo invitiamo tutta la città a prendere parte”. “Il Chocofestival è ormai un appuntamento collaudato e molto atteso che, per la quindicesima edizione, cresce, estendendosi fino alla splendida cornice di piazza San Giustino, con l’evento ‘Rosso Fondente’ – affermano il direttore generale e il presidente cittadino di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli e Giuseppe Rossi – Di altissimo profilo gli espositori che consentiranno di trasformare corso Marrucino in un’enorme pasticceria all’aperto – aggiunge testualmente l’articolo online. Protagonista indiscusso sarà il cioccolato, ma quest’anno la novità assoluta è la presenza del vino – recita il testo pubblicato online. Come sempre, abbiamo pensato ad attività collaterali di vario genere, dalla musica ai laboratori creativi – precisa il comunicato. Insomma, eventi per tutti i gusti e per tutte le età. Chocofestival è sempre di più un’iniziativa di marketing territoriale e di promozione del territorio – Siamo certi che, come avvenuto nelle passate edizioni, i visitatori saranno migliaia, molti dei quali provenienti da fuori regione”. “La presenza del Chieti Calcio rispecchia la nostra mission di allargare sempre di più il nostro apporto verso la città di Chieti – così il presidente del Chieti Calcio FC 1922 Gianni Di Labio – . Operiamo in questa città e il nostro impegno non sarà solo nell’ambito sportivo, saremo presenti in ogni evento nel segno della inclusività, vogliamo sempre di più che il nostro motto “respect” sia presente nella vita della comunità e nella nostra azione, per questo abbiamo fatto accordi con la Confartigianato affinché Chieti diventi un punto di riferimento nazionale e internazionale, in quanto siamo convinti che la nostra città lo meriti – precisa la nota online. Per i giorni del Chocofestival proporremo uno spettacolo della Disney, che avrà due repliche al Marrucino sabato, dopo l’anteprima al PalaTricalle, in considerazione del fatto che Chieti è Città europea dello sport e per dare visibilità alle manifestazioni sportive e alle società che praticano sport in città”. Tante, come da tradizione, le attività collaterali: spiccano il musical “Disney in Concert – Anniversary 100” che si svolgerà sabato al Teatro Marrucino, promosso in collaborazione con FC Chieti 1922, e lo spettacolo “The Music of Piero Piccioni”, Vince Abbracciante & PP Trio feat. Fabrizio Bosso, sempre al Marrucino, in collaborazione con MarkBass (in entrambi i casi i biglietti sono disponibili su CiaoTickets). In piazza G.B. Vico ci sarà la Fabbrica del Cioccolato che vedrà protagonisti i visitatori in un percorso alla scoperta di tutte le fasi della lavorazione – si apprende dalla nota stampa. Non mancheranno le attività per i più piccoli, con i laboratori “Mani in pasta”, alla Bottega d’Arte della Camera di Commercio – A unire le due aree del festival – corso Marrucino e piazza San Giustino – sarà via Pollione, dove sarà visitabile l’installazione dei merletti volanti a cura dell’associazione “Il Filo che lega” e della Pro Loco di Collepietro (L’Aquila), realizzata in collaborazione con il “Quarto d’Aragone – Sacro Cuore” di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Per informazioni comunicazione@confartigianato – aggiunge testualmente l’articolo online. ch.it

