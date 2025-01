Chieti, Un successo il Capodanno di Chieti. Piazza San Giustino gremita, uno spettacolo per tutti.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 1° gennaio 2025 – Più che positivo il bilancio del ritorno del Capodanno in piazza San Giustino, gremita ieri sera per la staffetta-spettacolo che ha alternato Federico Perrotta e Valentina Olla, i conduttori, agli ospiti dello show: da un brillante Vincenzo Olivieri a un instancabile Giuliano Palma, fino alla chiusura con Andrea Belli, DJ di Radio 105 che ha fatto ballare la piazza fino all’alba – si legge sul sito web ufficiale. “È stato commovente vedere tanta gente vivere la piazza – il commento del sindaco Diego Ferrara – . Voglio ringraziare tutti, dal vicesindaco e assessore Paolo De Cesare che ha fatto da catalizzatore al ritorno del Capodanno nella piazza centrale della città, alle forze dell’ordine, Polizia Locale, uffici, volontari e davvero tutta la cordata di persone che ha reso possibile lo spettacolo, compresa Formula Ambiente che stamane ha pulito tutto, perché il primo giorno dell’anno potesse essere vissuto appieno da chi sceglierà Chieti per le prime passeggiate e visite del 2025. Ma un grazie va soprattutto alla città che risponde sempre con presenza, convinzione e orgoglio, quando c’è qualcosa da vivere”. “Abbiamo atteso e lavorato tanto al ritorno del Capodanno in piazza, e non solo è andato tutto bene e lo spettacolo è stato davvero bellissimo, ma la città ha respirato il suo potenziale, quello a cui ci dedichiamo da quattro anni, perché la cultura, gli intrattenimenti e gli eventi possano restituirle una fetta di economia che Chieti merita, per la sua bellezza e perché città capoluogo – sottolinea il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare – . Ora puntiamo su un altro importante appuntamento, il Presepe Vivente, che lunedì 6 gennaio richiamerà migliaia di persone a Chieti per la conclusione alla grande delle feste natalizie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per ieri sera, intanto, oltre alla gioia per il successo, i ringraziamenti da fare sono tanti: innanzitutto alla comunità, sia quella teatina, sia i tantissimi arrivati anche da fuori città, che hanno saputo divertirsi in modo sano e composto, portando in piazza allegria, vita e voglia di cominciare un anno, speriamo, migliore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grazie come sempre agli uffici che hanno supportato questo ritorno risolvendo criticità e problemi volta per volta, affinché si potesse pensare solo alla festa – si legge sul sito web ufficiale. Grazie alle forze dell’ordine, alla nostra Polizia Locale e alle associazioni di Protezione civile che sono la nostra garanzia sempre – si apprende dalla nota stampa. Lo spettacolo è stato davvero di qualità: quella dei due artisti abruzzesi, il nostro Federico Perrotta e un Vincenzo Olivieri in grande forma che con le battute, la musica e le sue storiche interazioni col pubblico hanno scaldato la piazza per il brindisi e per il concerto di Giuliano Palma, che ha fatto ballare tutte le generazioni presenti regalandoci uno spettacolo senza nessuna sbavatura, perfetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Chiusura animata con il DJ di Radio 105 Andrea Belli, che ha traghettato i giovanissimi fino a notte fonda con il suo Dj set, dimostrando le tante vocazioni della rinata piazza San Giustino, che anche ieri ha espresso con chiarezza un potenziale rimasto per tanti anni fermi e su cui noi punteremo, perché gli eventi sono uno dei motori dell’economia locale, coniugati ai musei, alle presenze culturali, al teatro Marrucino – aggiunge testualmente l’articolo online. Uno spettacolo che non ha gravato sulla condizione della città, perché realizzato in economia e grazie alle sponsorizzazioni raccolte da partner d’eccezione, la Toto Holding, Walter Tosto, Megalò che ci sono sempre nell’animazione cittadina, insieme a Esa Luce e Gas e REMAX Venere, che sono stati preziosi per gli eventi natalizi, come lo è stata Rete 8, che grazie alla diretta della festa ha portato la nostra serata in TV: non solo a casa di tutti coloro che non potevano essere dei nostri e così hanno potuto viverla, ma fuori dai nostri confini, com’è accaduto per le celebrazioni svolte nelle altre città italiane sulle reti nazionali – Davvero un buon inizio, che ci rinfranca dei sacrifici fatti e che ci esorta a lavorare ancora con maggiore determinazione per il futuro della nostra amata città”.

