Chieti, in un video gli atti di vandalismo in via Valignani

Nel cuore della notte, via Valignani a Chieti è stata teatro dell’ennesimo episodio di vandalismo. Un video, pubblicato su un gruppo Facebook locale, ha catturato il momento in cui due giovani, senza apparente motivo, decidono di spostare e gettare cassonetti della spazzatura in mezzo alla strada, prendendoli a calci e ridendo, per poi allontanarsi indisturbati.

Il filmato, girato da un residente del quartiere, mostra chiaramente come i due ragazzi si avvicinano ai cassonetti, li spingono verso la strada e li rovesciano, creando un potenziale pericolo per i veicoli in transito. “Ecco cosa fanno una notte sì e una no,” scrive l’autore del post su Facebook, esasperato dalla frequenza di questi atti vandalici che disturbano la quiete della zona e creano rischi concreti per la sicurezza stradale.

Subito dopo la pubblicazione del video, la comunità online ha reagito con indignazione. Molti membri del gruppo hanno espresso la loro rabbia e frustrazione nei confronti di questi atti di inciviltà. “Maleducati, vanno denunciati!”, scrive un utente, incitando il residente a presentare il video alle forze dell’ordine per identificare e punire i responsabili. Un altro commento aggiunge: “Questi giovani non hanno rispetto né per la comunità né per l’ambiente. Vergogna!”

Diversi cittadini hanno collegato questo comportamento a un crescente disagio sociale tra i giovani, che sembra essere alimentato dal consumo di alcool e sostanze stupefacenti. “Non è solo una questione di educazione, ma anche di abuso di alcool e droga, che purtroppo è in aumento,” sottolinea un altro commentatore, manifestando preoccupazione per la direzione che sembra prendere il comportamento giovanile in città.

Le conseguenze di queste azioni non riguardano solo l’aspetto civico, ma anche la sicurezza pubblica. Un cassonetto abbandonato in mezzo alla strada può diventare un serio ostacolo per chi guida di notte, aumentando il rischio di incidenti. Un utente ha commentato: “Un mezzo qualsiasi, che sia una moto o una macchina, potrebbe trovarsi improvvisamente un ostacolo del genere in strada. Qualcuno si farà male, e sarà troppo tardi.”

Nel frattempo, altri membri del gruppo hanno proposto soluzioni per contrastare il problema: “Sarebbe utile installare telecamere di sorveglianza nella zona, così da poter identificare facilmente i responsabili e scoraggiare ulteriori atti di vandalismo.” Alcuni hanno suggerito anche misure più immediate, come una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle ore notturne per prevenire ulteriori episodi di questo tipo.

Il video, diventato virale nel gruppo, ha scatenato un acceso dibattito sull’inciviltà crescente e sulla necessità di una risposta incisiva da parte delle autorità locali. La

