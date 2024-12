Chieti, Via libera al bilancio preventivo di Chieti Solidale

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 9 dicembre 2024 – Nell’assemblea tenutasi stamane nella sede della società è stato approvato il Bilancio preventivo dell’anno 2025 della Chieti Solidale Srl. “Il bilancio approvato stamane conferma il trend positivo e di crescita della società Chieti Solidale – riferiscono il sindaco Diego Ferrara, il presidente del Cda Pierluigi Balietti, l’assessore alle Partecipate Massimo Cassarino – . È un bilancio di sviluppo, con un avanzo che consente di prevedere investimenti importanti sia per il settore dei servizi sociali e sia per il settore delle farmacie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sul fronte societario, prosegue il percorso virtuoso che ha portato al rilancio della partecipata e che prevede di consolidare i risultati economici insieme a quelli patrimoniali e finanziari – precisa il comunicato. Entro il mese di febbraio 2025 si procederà all’assunzione dei farmacisti che risulteranno vincitori del concorso in corso e alla formazione della graduatoria che sarà utile anche a future assunzioni – precisa la nota online. Iniziative sono previste anche per il personale dei servizi sociali – precisa il comunicato. Un lavoro prezioso, perché intensifica la preziosa azione di supporto svolta dalla partecipata verso il Comune socio nell’integrare e sviluppare i servizi alla cittadinanza”.

