Chioschi Via Verde, Campitelli (FdI): “Il Progetto Speciale Territoriale strumento risolutivo”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Sulla questione dei chioschi si sta sollevando un disordine di idee, travisando le specifiche competenze istituzionali e dimenticando, talvolta, alcuni importanti passaggi normativi nazionali e regionali – precisa la nota online. Mettiamo un po’ d’ordine – si apprende dalla nota stampa. La questione non può trovare una risoluzione nei regolamenti comunali, l’unico strumento per superare questo impasse è il progetto speciale territoriale – Piano che la Regione Abruzzo ha approvato in modo specifico sulla via verde-costa dei trabocchi per pianificare le sole aree del vecchio tracciato ferroviario – Inizialmente avevo proposto di ampliare l’area di intervento ma non è stata condivisa poiché ogni territorio ha rivendicato le proprie specifiche competenze territoriali sulla pianificazione – Oggi, a distanza di oltre 3 anni, sono contento che la mia proposta, supportata anche dal presidente Marco Marsilio e ribadita al convegno organizzato nella sala della Provincia di Chieti ‘stati generali – via verde costa dei trabocchi’, trovi condivisione anche nei territori – precisa la nota online. Cosa che sottolinea con maggior forza la mia totale disponibilità ad assumere in capo alla Regione, ove il territorio lo ritenesse opportuno, l’onere di proporre una variante generale al PST approvato per estendere i confini di competenza così da avere uno strumento unitario per l’intera costa dei trabocchi in grado di cristallizzare regole chiare e definite sugli interventi ammissibili – precisa il comunicato. Sarà mia cura convocare un incontro preliminare nei primi giorni dell’anno prossimo per raccogliere le istanze dei comuni con l’importate supporto della Sovrintendenza”. Così il consigliere regionale FdI, delegato all’urbanistica, Nicola Campitelli – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it