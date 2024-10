Circolo Tennis: al via ristrutturazione importante

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 31 ottobre 2024 – “I campi da tennis di Piana Vincolato pronti a fare uno scatto di qualità con i lavori di riqualificazione che l’attuale gestione si appresta a far partire – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una manovra da 120.000 euro che renderà possibile non solo l’ammodernamento e l’ampliamento dei campi, ma un vero e proprio salto di qualità della struttura comunale gestita dal Circolo Tennis del presidente Ennio Marianetti”, così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone, dopo l’incontro avuto con il gestore – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Sono tantissimi lavori previsti: al campo 4 si farà il manto sintetico in resina sulla scia in quello che accade nei campi dove si svolgono tornei internazionali – enumera l’assessore – ; al campo 5, in erba, ci sarà un nuovo sintetico; al campo 3 sarà rinnovata la terra rossa con un lavoro che prevede la rimozione del cemento, inoltre saranno sostituiti i teli dei campi coperti, ritinteggiate le docce, wc e gli spogliatoi; il campo 2, cioè il campo centrale, avrà una nuova illuminazione LED 700 lux, è il campo in terra rossa dove si svolgono partite e tornei internazionali e avrà anche una copertura pressostatica per l’inverno; anche il campo 1, che è un altro dei campi attualmente esterni, sarà illuminato anch’esso con LED da 700 lux. Un impegno importante anche economicamente, alla luce di cui andremo a prorogare la gestione, a scadenza naturale nel 2030, fino al 2036, con un atto che stiamo già definendo in modo da far partire al più presto i lavori – precisa il comunicato. Con questi interventi, che il Comune non avrebbe potuto realizzare a causa del dissesto, andiamo a rendere la struttura ancora più efficiente e in linea con quelli che sono gli standard di eccellenza che consentiranno all’impianto di diventare di riferimento a livello non solo regionale”.

