Città Sant’Angelo, due milioni per nuovo nido e strada a Torre Liquerizia

Un nuovo asilo nido da 36 posti a Fonte Umano e la realizzazione della nuova strada in via Torre Liquerizia, con il raccordo verso la SP1 e il miglioramento di viabilità e parcheggi intorno alla scuola Verzella. Sono questi i due interventi che il Consiglio Comunale di Città Sant’Angelo ha approvato ieri pomeriggio, andando in questo modo a rivedere, in aumento, il piano delle opere triennali.

Una doppia operazione per la quale il Comune ha ottenuto un duplice finanziamento, per un totale di circa 2 milioni di euro. Il primo riguarda proprio il nuovo asilo nido, progetto che ha ottenuto la somma di 864mila euro dal Miur, grazie ai fondi del Pnrr, e che sorgerà in via San Martino. Sarà capace di ospitare 36 bambini, aumentando l’offerta per le famiglie angolane. Non solo: l’intervento si unisce all’altro asilo nido in costruzione, quello a Madonna della Pace. In questo modo, il numero di posti disponibili negli asili nido comunali andrà a crescere sensibilmente, raggiungendo quota 100. I lavori dovranno essere affidati entro il 31 ottobre, per poi iniziare le attività di costruzione.

Dall’altro lato, 1 milione e 100mila euro sono stati attribuiti dal Gse (Gestore dei Servizi Energetici) al lavoro per la realizzazione della nuova strada in via Torre Liquerizia. Si tratta di un intervento atteso da tempo, che ha come obiettivo non solo quello di migliorare la viabilità di raccordo con la SP1, ma anche e soprattutto risolvere il problema parcheggi che interessa in particolar modo l’utenza della scuola Verzella.

“Come annunciato già durante il periodo elettorale, abbiamo iniziato le attività per questi due importanti lavori, andando a rivedere a rialzo il piano delle opere triennali” spiega il Sindaco di Città Sant’Angelo Matteo Perazzetti. “Con il nuovo asilo nido, che si unisce a quello già in costruzione a Madonna della Pace, arriviamo ad avere 100 posti disponibili per i bambini del territorio, rispondendo così alle esigenze di tante famiglie. La nuova strada a Torre Liquerizia invece pone fine ad un annoso problema, specie per quel chi riguarda il problema parcheggi che interessa la vicina scuola Verzella”. E conclude: “Grazie al lavoro degli uffici comunali, siamo riusciti ad ottenere i due finanziamenti necessari, che portano altri 2 milioni di euro sul nostro territorio. Dopo il via libera del consiglio inizieranno le attività di progettazione e di affidamento”.