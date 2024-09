Città Sant’Angelo: interruzione idrica sino alle 16 (1 settembre)

L’ACA (Azienda Comprensoriale Acquedottistica) comunica che, a causa della rottura della seconda pompa premente, nel territorio comunale di Città Sant’Angelo sarà necessario ridurre il flusso idrico dalle ore 10:00 alle ore 16:00 circa del 1 settembre 2024 per consentire la riparazione. Durante questo periodo, potrebbero verificarsi interruzioni del servizio idrico nelle zone idraulicamente sfavorite.



Le aree potenzialmente interessate dall’interruzione sono: Via Matrini, Via Petruzzi, Via Fonte Umano, Zona Moscarola, Outlet Village, Zona Iper, e le zone rurali e vie limitrofe. Tuttavia, la fornitura idrica per la clinica Villa Serena sarà garantita grazie all’utilizzo della pompa funzionante.



L’ACA si scusa per i disagi e invita i residenti nelle aree interessate a prendere le necessarie precauzioni.