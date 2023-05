Clara Ciuca, il cordoglio di Americo Di Benedetto

- Advertisement -

– “Ci ha lasciati Clara Ciuca, storica sindacalista della Uil, la cui statura morale, preparazione e serietà, nonché la tangibile passione per i valori democratici e del sindacato in generale, hanno rappresentato la sua esistenza”. E’ quanto affermano in una nota congiunta il Consigliere regionale Americo Di Benedetto, i Consiglieri comunali de ”Il Passo Possibile” che aggiungono: “Un impegno, sempre in prima linea e portato avanti con grande responsabilità e competenza, che ha contraddistinto il suo percorso sindacale, sempre al fianco dei più deboli per il progresso e la tutela del mondo del lavoro e che da oggi sarà ancor più d’esempio per chi attingerà alla sua enorme eredità. In questo triste momento, il pensiero affettuoso e il nostro abbraccio giungano sentitamente al marito Pierluigi, ai figli Rosa e Giuseppe e all’intera famiglia Ciuca”. (com/red)

